El Consejo Regulador saca adelante un presupuesto de 16,2 millones de euros para 2023

El pleno del Consejo Regulador aprobó este lunes un presupuesto de 16,2 millones de euros para el próximo año gracias a las organizaciones mayoritarias, ya que varios grupos minoritarios se opusieron, especialmente en el caso del presupuesto extraordinario, el grueso más importante que se destina a la promoción. En su conjunto, el presupuesto del Consejo Regulador sube un 1,62% respecto al del ejercicio actual, lo que provocó el rechazo de la UAGR, de UPA y de la UAGA alavesa entre los productores:«En un contexto de bajos precios de las uvas, en muchos casos sin cubrir ni siquiera los costes de producción, no se deben aumentar los presupuestos sino, en todo caso, reducirlos», afirma UAGR en una nota.

La UAGR considera que «los viticultores llevan ya varios años soportando sobre sus rentas las cuentas de beneficios de las bodegas, ya que en las últimas campañas el precio medio por la uva y el vino no supera los costes de producción». El presupuesto total se financia al 58,4% por las bodegas y al 41,6% por los productores, algo que no comparte tampoco el sindicato UPA, que también votó en contra:«El sector productor representa el 25% del volumen de negocio y, por tanto, no nos debería corresponder más esfuerzo», explica Néstor Alcolea.

Dentro de la rama comercial, tanto las empresas de ABC, como las alavesas de ABRA y las Bodegas Familiares de Rioja votaron también en contra del presupuesto de promoción. ABC considera que «las ventas no van bien y nos gustaría que hubiera mayor control y seguimiento de las acciones». En el caso de las Bodegas Familiares la decisión tiene que ver también con la representación de la mesa:«Ya votamos el año pasado en contra de la promoción porque en las últimas elecciones recibimos el apoyo de 216 bodegas, que son la mitad de las que delegaron su voto en el Consejo, con lo que nuestra representación, el 8%, está totalmente infravalorada», señala JuanCarlos Sancha, vicepresidente de la asociación.

En línea con los presupuestos de años anteriores, el 61% del total de recursos aprobado se destinará a promoción, con casi 10 millones de euros, con los que Rioja impulsará iniciativas planteadas en su Plan Estratégico 2021-2025 en el mercado nacional, con acciones como el nuevo documental 'Just Rioja' sobre la Denominación o la renovación del patrocinio de los premios Goya, y también en el internacional.

En este último ámbito, tras la desaparición de Rusia, serán ocho los países estratégicos como son EEUU, China, Reino Unido, Irlanda, Alemania, Suiza, México y Canadá. Además, el Consejo Regulador seguirá apostando por el enoturismo y la sostenibilidad, al igual que por la formación y la educación, bajo la plataforma online 'Rioja Wine Academy', que encara el tercer año desde su lanzamiento y que cuenta con más de 18.000 inscritos en la plataforma en todo el mundo.