Rioja cierra su docuserie 'The Heart of Harvest' con más de 360.000 espectadores internacionales hasta la fecha Más de 30 rostros vinculados a la Denominación han relatado al mundo, prácticamente en tiempo real, los pormenores de la vendimia de Rioja 2022

Con el estreno del último episodio, 'The Celebration', la Denominación de Origen Calificada Rioja concluye la primera serie documental sobre la vendimia, realizada y emitida en tiempo real, en la que más de 30 rostros vinculados a la Región han relatado al mundo los pormenores de la campaña de este año, que acumula ya 356.553.486 kilogramos en bodega.

'The Heart of Harvest' ('El Corazón de la Vendimia'), estrenado a nivel global a través de los canales digitales del Consejo Regulador de la Denominación el pasado 9 de septiembre, ha congregado ya a más de 360.000 espectadores hasta el momento -la serie completa sigue abierta y disponible en YouTube- que han podido viajar por la filosofía y forma de vida de quienes hacen posible la vendimia, elemento motriz y cultural para la región de Rioja, y vivirla prácticamente en primera persona.

Viticultores, bodegueros, vendimiadores, equipo técnico y profesional del Consejo Regulador de la Denominación, entre otros agentes del sector han ido trasladando sus vivencias y narrando sus puntos de vista para nutrir así los cinco capítulos que integran la docuserie: 'The Grower', 'The Picker', 'The Maker', 'The Consejo' y, por último, 'The Celebration'. Cada uno de ellos ha sido emitido tan solo unas horas después de haber sido grabado y, conjuntamente, han dado cuenta de la diversidad y crisol de climas, paisajes y vinos que es y que representa Rioja.

El proyecto refuerza el posicionamiento de Rioja como región vitivinícola líder

La emisión de los episodios se ha complementado con una campaña de promoción en redes sociales, y distintas publicaciones y medios internacionales, como 'Decanter', 'Travel and Leisure', 'Wine Spectator' o 'Winesearcher' se han hecho también eco del proyecto.

Con el lanzamiento del quinto y último episodio y la promoción de la docuserie durante este mes se logrará una mayor difusión, superando el medio millón de visualizaciones.

Tras la emisión del último episodio se espera superar el medio millón de visualizaciones

La producción ha sido dirigida por un realizador y publicista norteamericano, que se desplazó desde EE. UU. con su equipo a la Región, dado que el proyecto se concibió desde el inicio con la ambición de ser difundido internacionalmente.

Se trata, por tanto, de un proyecto sin precedentes en el sector, cuyo formato de realización y emisión refuerza el posicionamiento de Rioja como región vitivinícola líder de España. 'The Heart of Harvest' forma parte de la estrategia de promoción internacional de Rioja, que bajo el lema Rioja, Spain's Finest', continúa el posicionamiento de la Denominación como referente internacional.