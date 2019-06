El Rioja más íntimo 07:02 Silencio se rueda, con Carlos Fernández (Bodegas Tierra) y Diego Pinilla (Bilbaínas), en una charla sobre los nuevos vinos de viñedos singulares en la Sala Negra. / JUAN MARÍN Palabra de Rioja Bodegueros y viticultores protagonizan una nueva serie de vídeos de TVR y larioja.com para charlar sin ataduras | Santiago Vivanco y David Moreno abren 'Palabra de Rioja' con una distentida conversación sobre el enoturismo en la región vitícola ALBERTO GIL Logroño Viernes, 28 junio 2019, 14:15

En la intimidad y la complicidad. Así se ha planteado la iniciativa 'Palabra de Rioja' que, con la producción de la Televisión de La Rioja (TVR) y larioja.com, reunirá a bodegueros y viticultores para conversar de forma distendida sobre asuntos de actualidad del sector del vino. 'Palabra de Rioja' son una serie de vídeos en los que los protagonistas toman la palabra y, sin mediación de periodistas ni voces en off, dialogan sobre cuestiones de actualidad en la penumbra del escenario teatral de la Sala Negra de Logroño. Santiago Vivanco, fundador y director del Museo y de la Fundación Vivanco, y David Moreno, bodeguero de Badarán que, a base de empeño familiar, ha convertido su bodega en una de las más visitadas de Rioja, abren 'Palabra de Rioja' con el enoturismo como tema de conversación.

Un vídeo que puede visionarse desde hoy en larioja.com y en lomejordelvinoderioja.com y en el que Santiago y David recuerdan aquellos tiempos, no demasiado lejanos, en los que «había que ser ministro» para poder visitar una bodega de Rioja y analizan cómo ha evolucionado todo hasta la conversión del enoturismo en una nueva vía de negocio para el sector bodeguero.

Santiago Vivanco recuerda cómo lo que inicialmente iba a ser un pabellón para albergar las incontables prensas y viejos utensilios en desuso para la elaboración del vino que su padre, Pedro Vivanco, había estado reuniendo desde 1972, se convirtió en el mejor museo de vino de mundo e incluso cómo su padre le 'tentó' para asumir la gestión y la puesta en marcha del museo: «Yo iba para jesuita, no quería saber nada del mundo del vino, pero mi padre, que era muy listo, fue llevándome poco a poco a asumir esta responsabilidad y, una vez dentro, el mundo del vino te engancha». Un relevo generacional que David Moreno ha encontrado en sus hijas, Gemma y Paula, algo por lo que da gracias a Dios. «Si hubieran estudiado para médicas..., a tomar por saco la bodega».

David recuerda en la conversación también sus peores momentos como bodeguero, cuando en 1999 los precios de la uva se dispararon, y el del vino se hundió al año siguiente: «Me recluí en Valvanera porque los créditos me iban a devorar y mi sobrina me advirtió del concurso de los Rotarios que, si lo ganabas, te compraban 6.000 ó 7.000 cajas de vino». «Yo le preguntaba por los cupajes a la Virgen -continúa-, y, aunque no contestaba, al final ganamos..., no uno sino dos años».

Blancos y viñedo singular

Santiago y David conversaron en la intimidad dejando aflorar entrañables recuerdos, como también lo hicieron Carlos Bujanda Fernández de Piérola (Moreda) y Mateo Ruiz, Bodegas DMateo (Aldeanueva de Ebro), con una propuesta de debate sobre el vino blanco de Rioja y la variedad tempranillo blanco, por la que ambos han apostado desde su origen. Carlos y Mateo recuerdan aquella típica frase riojana de «el mejor blanco es un tinto» y cómo, tras muchos años de olvido, los vinos blancos hoy en día suponen ya más del 10% de la comercialización de Rioja.

Diego Pinilla, director técnico del grupo Codorníu, propietario de Bodegas Bilbaínas (Haro), charló también a 'calzón quitado' con Carlos Fernández, de Bodegas Tierra (Labastida), sobre los nuevos vinos de viñedos singulares de Rioja, que saldrán en breve al mercado y que están destinados a sorprender a los consumidores y a revitalizar la oferta de vinos de Rioja poniendo, por primera vez en la historia, nombre y apellidos a los viñedos de la denominación de origen. Diego, al frente en la parte técnica de una bodega centenaria, y Carlos, al timón de una pequeña empresa familiar, coinciden en el revulsivo que estos nuevos vinos de viñedo singular pueden suponer para la propia denominación de origen.

De momento, ya está disponible en larioja.com y lomejordelvinoderioja.com la agradable charla entre Santiago Vivanco y David Moreno y, cada mes, se subirá una nueva con el mismo formato: un tema, dos personas del mundo del vino y rienda suelta a la conversación.