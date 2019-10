Rioja en el país de la cerveza Consejo Regulador Un centenar de vinos de Rioja han reunido en la ciudad alemana de Munich a unos 700 consumidores y 70 profesionales del sector. LOMEJORDELVINO Martes, 15 octubre 2019, 17:46

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja ha detallado este martes, en una nota, la celebración en Munich del evento «Taste the best - Rioja on tour«, que, el primer fin de semana del próximo mes de noviembre, también se desarrollará en Berlín (Alemania).

El evento, celebrado esta semana, forma parte del plan de promoción de los vinos de Rioja en Alemania, segundo mercado para las exportaciones de la DOCa.

El centenar de vinos fue seleccionado en una cata a ciegas por un jurado compuesto por expertos de la revista «Meininger« y los asistentes fueron asesorados por sommelieres, quienes aludieron a la gran diversidad y autenticidad de los vinos de Rioja.

Las referencias se dividían en varias categorías determinadas por la propia revista, como genéricos, crianzas, reservas y gran reservas.

Una de las novedades del evento fue «Rioja Poker«, un espacio donde se ofreció la oportunidad de jugar aprendiendo y comentando los distintos tipos de vino de manera más informal y de la mano de un experto; mientras que en otro punto se organizó una degustación a ciegas, donde los visitantes profundizaron en el conocimiento de las variedades y categorías típicas de los vinos de Rioja.

Durante la jornada profesional, y en exclusiva, los expertos reunidos tuvieron la oportunidad de profundizar sobre todos estos vinos allí presentes; y, junto a una degustación libre, se celebraron dos seminarios premium de Rioja, realizados por el educador David Schwarzwälder, quien se refirió a «Clásicos de Rioja: reserva y gran reserva» y «Crianzas de Rioja: la fruta y el equilibrio».