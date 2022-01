«Rioja pisará el acelerador este nuevo año tras cerrar 2021 en niveles prepandemia»

«No tiene sentido un modelo francés en Rioja Alavesa cuando la mitad del vino que venden sus bodegas no es de uvas alavesas»

José Luis Lapuente calificó de «juego de niños» la iniciativa, en trámite, de la nueva denominación de origen 'Viñedos de Álava', frente a la última propuesta del PNV de crear un consejo regulador de zona tutelado por el Gobierno Vasco y, en la práctica, independiente. El director general del Consejo asegura que, por ahora, «no hay más novedades», aunque tiene claro que el tema volverá en el futuro: «Se salvó una bola de set, pero el partido sigue en juego».

– ¿Considera la propuesta una intromisión política?

– Sí. Una mayoría aplastante del sector, también alavés, quiere estabilidad. Rioja ha tomado muchas decisiones en los últimos años y no se nos puede acusar de inmovilistas. Es perfectamente posible la diferenciación de Rioja Alavesa dentro de la Denominación. El problema es que todo este ruido, que trasciende incluso fronteras, no es bueno y no estamos para regalar nada.

– El PNV argumenta que así funcionan otras denominaciones en Burdeos por ejemplo. ¿Es un argumento válido?

– Los números de Rioja Alavesa son tozudos y sus bodegas comercializan más de lo que producen. Estamos hablando de que estas bodegas venden un tercio del vino de Rioja y tienen un quinto de la superficie. Es decir, casi un 50% de los vinos embotellados en Rioja Alavesa no son de uvas alavesas. Eso no es bueno ni malo, es una realidad, aunque sea tozuda. Hablar con estos números de un modelo francés no tiene sentido.

– Está satisfecho con la respuesta política al conflicto?

– Estoy satisfecho con el final. Ha habido mucha tensión y palabras de apoyo desde el minuto uno, pero a mí no me gusta jugármelo todo al rojo, a las buenas palabras. Se ha creado mucha desazón, incluso entre los propios trabajadores de la casa. Eso no es bueno para nadie.