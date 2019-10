Duro golpe para el vino de Rioja: Trump anuncia aranceles al vino español del 25% El 13% de la facturación exterior de las bodegas riojanas procede de EEUU ALBERTO GIL Logroño Jueves, 3 octubre 2019, 12:13

El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado que impondrá aranceles a productos importados desde la Unión Europea a partir del próximo 18 de octubre, entre ellos los vinos tranquilos de menos de 14 grados procedentes de España, Francia, Alemania y el Reino Unido como represalia por la disputa comercial con la UE sobre los subsidios recibidos por la compañía de aviación civil Airbus.

El anuncio se produce tras un fallo de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que el miércoles decidió a favor de Washington en una prolongada disputa comercial entre las grandes compañías Airbus y Boeing. Entre los productos que se verán afectados por los gravámenes figuran, además del vino, el queso fresco, las aceitunas, el aceite de oliva y productos porcinos de origen español, alemán y británico.

La medida supone un duro golpe para el vino español, y de Rioja, ya que EEUU es un mercado estratégico y emergente, con un importante crecimiento del consumo interno y con un consumidor de mentalidad abierta y dispuesto a comprar vinos internacionales. Por ejemplo, Italia, y otros vinos europeos, quedaría en principio exentos de los hipotéticos aranceles al centrarse el problema en España, Francia, Alemania y Reino Unido.

En el caso de Rioja, EEUU, que es desde hace años uno de los principales objetivos de los planes y campañas de promoción, es el tercer mercado de exportación para las bodegas, con casi el 10% del total de botellas comercializadas fuera de España y con una importancia aún mayor en cuanto a la facturación, ya que, con un precio medio más elevado, supone el 13,5% de los ingresos en el exterior de las bodegas con datos interanuales de agosto del 2018 a julio de 2019.

En el conjunto del país, el mercado de Estados Unidos fue en 2018 el cuarto destino de las exportaciones españolas en valor, con un total de 325 millones de euros exportados y un volumen de 90 millones de litros. Por lo que respecta al vino afectado (vinos tranquilos envasados de menos de 14 grados), el valor de las exportaciones en 2018 rondaría los 240 millones de euros, ya que están excluidas categorías como los espumosos o los vinos generosos.

La Federación Española del Vino (FEV) ya ha reaccionado en una nota de prensa en la que reclama al Gobierno de España y a la Unión Europea que redoblen esfuerzos para alcanzar una solución negociada con EEUU a los aranceles. En este sentido, el director general de la FEV, José Luis Benítez, lamenta que «de nuevo, el vino español sea objeto de represalia en un conflicto comercial internacional en el que no tiene nada que ver». Para el director de la FEV, se trata de una decisión «arbitraria e injusta» que no solo afecta a las bodegas españolas y europeas sino también a importadores y consumidores estadounidenses que se verán afectados por los nuevos aranceles. «Desde el sector del vino no entendemos que productos agrícolas como el nuestro se vean envueltos en un conflicto generado por otros sectores y, en este sentido, pedimos al Gobierno que, mientras se resuelve la situación, estudie posibles medidas para apoyar a los sectores afectados y compensar los efectos negativos que van a generar los aranceles adicionales».