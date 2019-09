Espumosos: un mundo por descubrir Raúl Acha y Pedro Balda, en la plantación de Villaverde, un islote de viñedo en una zona hoy cerealista. :: F. B. Vintae somete a examen, en una cata ciega frente a prestigiosos champagnes, sus primeros vinos del Alto Najerilla | La cata, dirigida por Jordi Melendo, sorprende a propios y extraños por la calidad de los espumosos riojanos, incluido el 'maestro de ceremonia' ALBERTO GIL Logroño Jueves, 19 septiembre 2019, 08:21

Quizás no mucha gente sepa que la primera constancia de elaboración de vinos espumosos en España, incluso anteriores al cava documentalmente, parte del Marqués de Murrieta, según consta en un testimonio de 1857 recogido por Llano Gorostiza en su libro 'Los vinos de Rioja'. Champagne ha sido, y es, la gran referencia de los vinos espumosos del mundo desde hace 500 años, mientras que Rioja y La Rioja, pese a que también ha coqueteado con estos vinos -Benito Escudero fue pionero en trabajar los espumosos fuera de Cataluña en Grávalos-, no ha hecho hasta ahora una apuesta real por este tipo de elaboraciones.

En este sentido, aunque varios municipios riojanos están reconocidos por la DO Cava y al menos cinco bodegas elaboran regularmente, Rioja no abrió la puerta a los primeros espumosos amparados hasta el pasado año 2017. Eso sí, bastante antes, la compañía de vinos Vintae lleva varias cosechas experimentando con un proyecto de espumosos en el Alto Najerilla, que el pasado martes puso a prueba con sorprendentes resultados. En una cata ciega dirigida por el mayor experto español de champagne, Jordi Melendo, Vintae 'infiltró' dos de sus vinos de la añada 2015 -un blanco de viura y un 'blanc de noir' de viejas garnacha tintas de Cárdenas elaborados por el método tradicional- entre diez champganes de grandes y pequeños productores (entre 25 y 30 euros): «¿Sorprendidos?; es lo mismo que me ha sucedido a mí», confesó Melendo tras la cata.

Vintae citó a sumilleres, periodistas y prescriptores: «Nosotros conocemos el potencial de la zona, el Alto Najerilla, para los espumosos; de hecho hemos hecho análisis de laboratorio y catas internas, pero la idea era ponernos a prueba con expertos», señalaba satisfecho Ricardo Arambarri, CEO de Vintae. No era para menos: pese a que no hubo puntuaciones estrictamente, los dos espumosos riojanos estuvieron entre los primeros por unanimidad.

La apuesta por los espumosos de Vintae, procede del patriarca de la familia, Pepe Arambarri, quien, ante la inacción de Rioja a principios de los años 2000 con los vinos blancos, promovió la indicación Valles de Sadacia con la plantación de moscatel en Calahorra: «Mi padre es de Badarán y siempre ha sido un gran amante de los blancos; además del moscatel siempre apostó por el Alto Najerilla y, de hecho, las condiciones térmicas de Reims [cuna del champán] y esta zona son muy similares, incluso con menos precipitaciones, lo que juega a nuestro favor», explica Ricardo Arambarri.

Dentro y fuera de Rioja

Vintae ha plantado seis hectáreas en el entorno de Badarán para elaborar espumosos, con protagonismo para la garnacha tinta y blanca-que completa con los viejos viñedos de su enólogo Raúl Acha en Cárdenas-, con la viura y otras variedades locales -incluida la 'tempranillo del barón', una sinonimia del trepat francés que plantó el barón de Mahave-. También ha hincado otras dos hectáreas en Villaverde, fuera del límite de la DOCa Rioja, pero una localidad que también tuvo viñedo, aunque ahora solo cereal: «El potencial de la zona es excepcional y nos gustaría que, poco a poco, se fueran sumando bodegas porque, además, es una gran oportunidad contra la despoblación».

Respecto a la estrategia de Vintae, que elabora con el método tradicional y un mínimo de tres años de rima, Arambarri lo tiene claro: «De momento salimos como espumoso, no como Rioja porque hasta la cosecha del 2017 no se pueden etiquetar espumosos, pero también lo haremos con el vino de Villaverde fuera de la DOCa». «Veremos si más adelante etiquetamos algo como Rioja, pero nos interesa mucho más el potencial de la zona y la calidad que puede aportar por su frescura y altitud, con vinos muy diferentes al carácter más mediterráneo de los cavas».

En este sentido, Arambarri no duda de la oportunidad de los espumosos: «La demanda crece, con espectaculares ejemplos como Reino Unido aprovechando el cambio climático y tenemos claro que debemos apostar por el segmento de mayor calidad, con precios en el entorno de 30 euros». «Toda la Demanda -agrega-, por altitud, frescura y suelos, tiene un extraordinario potencial..., y la Demanda es una sierra 'solo' riojana».