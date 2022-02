El Europarlamento salva al vino

El informe del Parlamento Europeo sobre el cáncer no resultará tan lesivo para el vino. El texto original pretendía equiparar el alcohol, sin distinción de graduación, con el tabaco, lo que abría a la puerta a incorporar en las etiquetas mensajes tan disuasorios como los que se colocan en las cajetillas de tabaco. Sin embargo, el triunfo de las enmiendas presentadas ayer por varios eurodiputados (entre ellos, el socialista riojano César Luena y la exministra popular de Sanidad, Dolors Monstserrat) han recabado el apoyo de la mayoría de sus colegas, de manera que han suavizado el texto de manera notable.

La enmienda número 34 salió adelante por 381 votos a favor, 276 en contra y 32 abstenciones. Gracias a ella, la resolución ya no hablará de que «el consumo de alcohol es un riesgo para muchos tipos de cáncer», sino de que «el consumo nocivo de alcohol es un riesgo para muchos tipos de cáncer». La introducción de ese adjetivo, 'nocivo', abre la puerta a la defensa de un consumo moderado y responsable, punto esencial tanto para La Rioja como para el sector.

La enmienda número 35, que fue aprobada por 345 votos a favor, 274 en contra y 50 abstenciones, incorpora otro matiz, todavía más sutil, al texto. Mientras que la resolución original hablaba de que «no hay ningún nivel seguro de consumo de alcohol en lo que se refiere a la prevención del cáncer», el nuevo texto habla de que «el nivel más seguro de consumo de alcohol es ninguno en lo que se refiere a la prevención del cáncer».

Más impacto tendrá la enmienda número 36, que fue aprobada por 392 votos a favor, 251 en contra y 48 abstenciones. Gracias a ella se despeja el temor de que el vino incorporase alertas sanitarias como las de las cajetillas de cigarrillos. En su lugar, la resolución pide que se incluya en las etiquetas «información sobre la necesidad de un consumo moderado y responsable».

La alegría del sector no será, sin embargo, completa. Otra enmienda presentada por la eurodiputada del PP Dolors Montserrat pretendía modificar un párrafo importante incluido en el punto 16 del informe. Los ponentes pedían a la Comisión Europea que «consideraran un incremento en los impuestos de las bebidas alcohólicas». La enmienda número 32 pretendía modificar esa frase y darle una nueva redacción, reclamando «un sistema impositivo justo que tuviera en cuenta el papel primordial y de mayor importancia que desempeña la vinicultura en el mantenimiento de actividades y puestos de trabajo en las zonas rurales, así como los mayores costes de producción». Finalmente, esta propuesta quedó rechazada por 214 votos a favor, 430 en contra y 48 abstenciones, así que se mantiene el texto original. No obstante, la resolución, que previsiblemente será aprobada hoy, no tiene fuerza ejecutiva, aunque servirá como guía para las decisiones de la Comisión Europea en la lucha contra el cáncer.