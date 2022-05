El expediente de 'Viñedos de Álava' llega a Bruselas con un informe contrario del Ministerio y 17 oposiciones

El expediente que ya ha sido recepcionado por Bruselas y remitido por el Ministerio de Agricultura ha llegado con 17 oposiciones a la creación de 'Viñedos de Álava', así como con un informe ministerial contrario a su reconocimiento. Así lo confirma el presidente del Consejo Regulador, Fernando Ezquerro, que advierte de que «Rioja se opondrá a cualquier intento de poner una botella con dicha indicación en el mercado».

Ezquerro, que asegura sentirse «hastiado de una cuestión que colea desde hace seis años sin que ni se sepa quien realmente la promueve porque todos somos conscientes de que dentro de la propia ABRA hay importantes discrepancias», insiste también en pedir a la política que se mantenga al margen: «Me refiero a unos, los de allí, y a otros, los de aquí, porque lo que está en juego es un fondo de comercio, creado durante cien años por varias generaciones riojanas y también riojano-alavesas».

El presidente del Consejo recuerda que el asunto está en los tribunales y confía en una resolución satisfactoria, tanto a nivel nacional como europeo:«Mientras tanto seguiremos oponiéndonos administrativa y judicialmente a cada paso». «De momento –continúa–, estamos satisfechos de que lo que haya llegado a Bruselas es el expediente completo, con todas las oposiciones, porque seguimos pensando que una DOP propia sobre un territorio que se superpone a una zona como Rioja Alavesa no puede ser reconocida porque no existe un vínculo diferencial como exige la normativa europea ni tampoco tiene apoyos para pretenderlo».

El presidente del Consejo lamenta en todo caso «este constante ruido, que hace daño, al conjunto de Rioja y a Rioja Alavesa, y más cuando acabo de llegar de una feria como Prowein donde te das cuenta de lo difícil que es, dada la extraordinaria oferta que hay en todo el mundo, que un importador o un comprador llegue a un expositor de Rioja».

Dificultar el camino

En la misma línea, José Luis Lapuente, director general del Consejo Regulador, pone las cosas en contexto:«La noticia es el cambio de escenario, del nacional al europeo, pero eso no significa que desde el Consejo Regulador no vayamos a seguir actuando». Así, Lapuente, aunque admite que si ABRA así lo solicita el Gobierno Vasco podría publicar en el BOEla protección nacional transitoria, aclara también que el Consejo se opondrá en dicho escenario:«Lo haremos administrativamente y, si es rechazado, lo haremos también en los tribunales, con lo que no va a ser sencillo que se pongan en el mercado las primeras botellas con contraetiquetas de 'Viñedos de Álava'».

Apoyo del sector español

Respecto a lo que puede resolver la Comisión Europea, el director general del Consejo es también optimista:«Era importante que el expediente pasara completo y, aunque suponemos que Europa no se pronunciará hasta el fin del proceso judicial, lo que queda claro es la oposición del Ministerio, de un particular y de hasta 16 asociaciones, incluida la ConfederaciónEspañola de Consejos Reguladores y la Federación Española del Vino, es decir, no solo del sector riojano, sino también del español».

Lapuente insiste en que «tenemos la responsabilidad de proteger al 100% el fondo de comercio de Rioja y lo vamos a hacer con todos los medios a nuestro alcance». «'Viñedos de Álava' genera confusión y, aunque supone ya un hastío tremendo volver a dedicar recursos después de seis años, lo vamos a hacer porque se sigue insistiendo en algo que además no tiene futuro ni ha despertado interés real entre viticultores y bodegas».

La política riojana El Gobierno reitera su compromiso con la «unidad y unicidad» sin injerencias políticas

El PP censura la «inacción» de Andreu en una cuestión crucial para Rioja, mientras los socialistas respaldan la autonomía del sector

El traslado por parte del Ministerio de Agricultura al la Comisión Europea de la solicitud para crear la una nueva denominación de origen 'Viñedos de Álava' ha desatado una catarata de reacciones también en el ámbito político e institucional. El Gobierno de La Rioja emitió un comunicado atemperando el alcance del paso dado y reiterando su «firme compromiso de defensa de la unidad y unicidad» de la DOCa Rioja. «Tras el procedimiento nacional y concluido el plazo para la declaración de las oposiciones, el Ministerio ha cumplido con el requerimiento de transmitir la solicitud», contextualiza el Palacete, entendiendo que el registro de la marca se circunscribe al ámbito de una sola comunidad y la autoridad competente para su tramitación es así el País Vasco.

La firmeza invocada por el Ejecutivo regional se conjuga con la voluntad ya declarada de «apoyar y respetar la autonomía e independencia del sector» representado por el Consejo Regulador. «El Gobierno es coherente con la postura solicitada de no injerencias políticas que pudieran dificultar la defensa de la Denominación», argumenta para recordar que «así se acordó unánimemente en el Foro Social para la Defensa de la DOCa Rioja celebrado a finales del año pasado».

«Había opciones de actuar pero el Gobierno no lo ha 'peleado' suficientemente» Noemí Manzanos | PP

Por su parte, el PP acusó a Andreu de «inacción» en una cuestión crucial para la economía y la sociedad riojanas. «Por más que lo nieguen, había opciones de actuar, pero el Gobierno de Andreu no lo ha 'peleado' suficientemente», sostiene la diputada regional Noemí Manzanos aludiendo a la posibilidad de haber emitido alegaciones o declaraciones de oposición. «Por si fuera poco –afea Manzanos– ahora 'compra' la tesis vasca de que 'Viñedos de Álava' solo influye en el territorio vasco, cuando su impacto alcanza y mucho a Rioja, haciendo factible que no fuera el País Vasco quien publique la protección nacional transitoria».

«Estamos tranquilos ya que Andreu es garantía de defensa de la DOCa Rioja» María Marrodán | PSOE

En las antípodas de esa lectura y alineados con el argumentario del Palacete, los socialistas se aferran a la voluntad ya expresada al inicio de la polémica de defender la unidad y unicidad de la Denominación. «El PSOE no cambia de postura», sostiene su secretaria de Organización, María Marrodán, remitiéndose también al acuerdo suscrito en el Foro Social que congregó a la totalidad los agentes implicados. «Estamos tranquilos porque Andreu es garantía de defensa de la DOCa Rioja», afirma Marrodán.

El sector Bodegas y productores respaldan al Consejo e insisten en que no «existe un apoyo real»

Grupo Rioja denuncia que la DOPintenta confundir al consumidor y ARAG-Asaja lamenta que el tema no se parase ya en España

El sector vitivinícola, con la abstención de los viticultores de UAGA y de las bodegas alavesas de Araex y el voto contrario de las de ABRA, ya apoyó de forma mayoritaria al Consejo Regulador en su decisión de llevar a los tribunales la DOP 'Viñedos de Álava'. Íñigo Torres, gerente de la asociación bodeguera dominante, Grupo Rioja, reiteró ayer que «por nuestra parte volvemos a ratificar punto por punto lo que ha venido haciendo el Consejo Regulador desde el primer momento».

Torres señala que, a juicio de su organización, la nueva DOP«no tiene apoyo real, ya que la promueve una asociación muy minoritaria, pero es que además, si algo se ha puesto de manifiesto, es que hay bodegas dentro de la misma que no apoyan los pasos que se han dado».

Igor Fonseca, secretario general de ARAG-Asaja, la organización agraria también mayoritaria en Rioja, considera que «la propuesta es un 'bluf' desde el punto de vista técnico».«No tiene fundamento porque no hay elementos diferenciales sobre Rioja Alavesa y tampoco hay un grupo relevante de bodegas o de viticultores detrás».

Fonseca recuerda que «ya dijimos que el PNV iba a seguir intentando la ruptura con 'Viñedos de Álava' o con aquella propuesta de crear un consejo regulador propio para Rioja Alavesa y nosotros entendemos que todas las administraciones son competentes, no solo la vasca».

En este sentido, el portavoz de Asaja lamenta que «el caso no se haya parado aquí, en España, y haya llegado hasta Bruselas». «Para nosotros –continúa–, el Gobierno de La Rioja y el de Navarra, así como el Ministerio, deberían haber hecho más para dar carpetazo a un asunto que pretende hurtar el trabajo de muchas generaciones en Rioja».

La política vasca El Gobierno Vasco concederá la protección nacional si ABRA lo pide y «cumple los requisitos»

El Ejecutivo de Urkullu y la Diputación alavesa coinciden en que el envío del expediente «es un paso más en la tramitación»

Tanto el Gobierno Vasco como la Diputación alavesa –que en ocasiones han hecho públicas sus discrepancias– coincidieron ayer en calificar el envío del expediente para la creación de la Denominación de Origen Protegida (DOP) 'Viñedos de Álava' de «un paso más dentro de la tramitación».

Según informa el diario El Correo en su edición alavesa citando a fuentes oficiales del Gabinete de Urkullu, si la Asociación de Bodegas de Rioja Alavesa (ABRA) decide ahora solicitar la protección nacional transitoria «y ésta cumple los requisitos jurídicos y administrativos, se concederá».

Este sería el primer paso para que puedan comercializarse vinos con la protección de la pretendida DOP, siempre dentro del territorio nacional –no es posible en el exterior sin el reconocimiento de Bruselas–, aunque para ello deberá previamente crearse un registro de viñedo y de bodegas adscritas, constituirse un consejo regulador y organizar un sistema de control que, presumiblemente, recaerá en la fundación pública Hazi y, por supuesto, responder a los posibles recursos y oposiciones que se puedan presentar.

Paralización cautelar

En este sentido, José Luis Lapuente, director general del Consejo Regulador, tiene claro que el camino no será sencillo:«Como mínimo, vamos a ralentizar todo el proceso», insiste Lapuente, quien, además de recurrir la protección nacional transitoria administrativamente si se concede, tampoco descarta solicitar la paralización cautelar en los tribunales de justicia.