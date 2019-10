«El campo es idóneo para jugar» Ana Sopeña, cuarta en la clasificación / Miguel Herreros Ana Sopeña | Jugadora de golf Atraída por el buen funcionamiento del torneo y por las grandes instalaciones de El Campo de Logroño, viajó desde Bilbao a Logroño para disputar la décima prueba de la Liga IÑIGO ZABALA Miércoles, 9 octubre 2019, 11:44

El calendario pesa. Estamos en su final y los jugadores lo saben. El nivel aumenta con el paso de las pruebas, y cada jugador ya sabe las cuentas que necesita para poder clasificarse para la final. Es el caso de Ana Sopeña. Atraída por el buen funcionamiento del torneo y por las grandes instalaciones de El Campo de Logroño, viajó desde Bilbao a Logroño para disputar la décima prueba de la Liga. Es la tercera vez que participa, y su buen desempeño -quedó cuarta- le hacen tener ciertas opciones para disputar el 16 de noviembre la gran final. No suele ser una asidua a esta prueba, pero su amistad con uno de los patrocinadores le hacen dar rienda suelta a su pasión varias veces al año. Ahora se ve con opciones de realizar un gran torneo.

-¿Cómo se ha visto en el torneo?

-Muy bien la verdad, no me esperaba este resultado. Me voy muy contenta, he jugado bastante bien para mi nivel (hándicap 36). Me voy encantada porque además he sido agraciada con una botella en el sorteo.

-¿Cómo ha sido el desarrollo de la jornada?

-He comenzado por el hoyo 10, del 10 al 18 he puntuado en todos los hoyos. Por lo que la primera vuelta ha sido muy buena. La segunda fue un poco peor, ya que no puntué en el hoyo 4, que es larguísimo y a mí me cuesta mucho.

-Viene de Bilbao, ¿es la primera vez que juega en esta Liga?

-No, somos amigos de la gente de Ramondin. Este año es la tercera vez que venimos. Logroño nos gusta mucho, la ciudad es magnífica y tiene un campo de golf idóneo para jugar. Está muy cuidado.

-¿Qué tiene esta Liga que no tienen otros torneos?

-La verdad es que en Bilbao estamos faltos de campos de golf. En Logroño nos tratan fenomenal, el campo está en perfecto estado y la climatología ha sido increíble.

«El nivel de juego es similar en comparación con otros torneos»

-¿Y la combinación de golf y vino?

-Es una idea muy buena, estupenda. Es otro aliciente para venir a jugar. De este tipo de ligas, es la única en la que hay una cata de vinos, sorteos ...por lo que siempre tienes una pequeña recompensa a pesar de que no hayas tenido una buena jornada. En otros torneos donde he jugado, cuando se acaba la jornada, todo se apaga. Cada jugador coge su coche y se va a su casa. Aquí no. Todo es más tranquilo. La gente viene con sus familias, amigos para, después del juego, tomar algo y charlar. Es una gozada. No es solo el golf, es todo lo que le rodea.

-¿Cuántos años llevas jugando al golf?

-Pocos. He empezado tarde y juego, en general, poco porque tampoco tengo mucho tiempo para ello. Juego en primavera y en verano. No soy de ningún club. Me voy encantada por haber dado este nivel. Me saqué el hándicap hace 8 años.

-¿Cómo ve el nivel del golf femenino en esta Liga?

-No conozco mucho a las líderes del torneo. Laura, la ganadora, debe ser una fuera de serie. Creo que es la máxima favorita por hacerse con el título en la final. Es un honor jugar con este tipo de jugadoras. Por ello me gusta también jugar aquí. Porque hay muchos tipos de jugadoras. El nivel con respecto a los torneos de Bilbao es similar.

-¿Participará en la prueba de Carlos Moro?

-Yo creo que sí. Espero poder ir ya que no tengo mucho tiempo para jugar, pero mi gran resultado de hoy (por el sábado), me hacen tener ciertas opciones de poder acudir a la final. Por lo que creo que haré un esfuerzo y volveré a Logroño para jugar e intentar meterme en la final de noviembre.