Cita con Finca Valpiedra en La Grajera

A la Liga Golf y Vino le quedan un par de estaciones. Diez han sido los torneos que se han celebrado ya y solo resta un par: el de mañana, patrocinado por Finca Valpiedra; y la gran final, que está prevista para el sábado 20 de noviembre. Ramón Bilbao, Viña Ijalba, Altanza, Marco Real, Ontañón, Marqués de Riscal, Perica y Finca de los Arandinos, además del torneo de los patrocinadores, son las citas disputadas hasta la fecha. El de este sábado, el de Finca Valpiedra, es decisivo. En este torneo se decide quiénes pasan a la final. Así que la suerte aún no está echada, puede haber sorpresas y en el deporte nunca se sabe.

Los líderes

6 de noviembre Finca Valpiedra.

20 de noviembre Final.

Parte como favorito Jon Ander Gurrutxaga, líder en la clasificación Scratch, seguido por su hermana Ainhoa y Jesús Peña. En Primera categoría también se posiciona en lo más alto de la clasificación el joven Jon Ander y tras él, Jack Medina y Francisco Azofra, que se colocan en segundo y tercer puesto, respectivamente. El que más puntos atesora en Segunda es Carlos Moreno, seguido por Rubén Pérez y Carlos Ramírez. Por su parte, en la categoría femenina, en el primer lugar está María José Navarro. En segunda y tercera posición se sitúan Laura Pérez y Nuria Abadía.

El penúltimo

Todo está preparado para este decisivo torneo que, a priori, contará con una inscripción superior al centenar de participantes. Las previsiones meteorológicas no deberían lastrar la participación dado que no se esperan precipitaciones a pesar de que los días previos sí están anunciadas y eso suponga que el terreno de juego no esté completamente seco. Estará nublado y las temperaturas máximas alcanzarán los 11 grados y las mínimas serán de 4. Los participantes van a tener que forrarse para afrontar de la mejor forma posible este próximo encuentro antes de la final. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta hoy y se pueden formalizar a través de la web www.lomejordelvinoderioja.com/golf/inscripcion, de forma presencial en el Campo de Logroño y por teléfono.