«Estoy muy contento porque no esperaba un resultado tan bueno» Carlos Murugarren. / Miguel Herreros Carlos Murugarren | 2º clasificado Carlos Murugarren | Segundo clasificado de Primera masculina IÑAKI GARCÍA Logroño Miércoles, 10 abril 2019, 10:54

Carlos Murugarren es un fijo de la Liga Golf y Vino, pero en los dos primeros torneos de la presente edición no pudo estar presente. El pasado domingo, por el contrario, sí que pudo competir en la cita protagonizada por Bodegas Perica y su regreso resultó brillante, ya que concluyó en segunda posición de la Primera categoría masculina y además se alzó con la victoria en la clasificación del día de la categoría Sénior.

- ¿Qué valoración hace de la jornada?

- Los que jugamos por la mañana tuvimos algún contratiempo porque no contábamos ni con la lluvia ni con el frío. Por suerte, solo nos afectó en los primeros hoyos y después ya pudimos ir cogiendo el ritmo de juego. Sí que es cierto que los que jugaron por lo tarde disfrutaron de una tarde maravillosa de golf, con el cielo azul, sin nada de viento y con una temperatura idónea para hacer un buen resultado.

«Técnicamente, el golf es el deporte más difícil que he practicado»

- Era su estreno esta temporada.

- Exactamente. Los primeros torneos no los jugué. No estaba bien físicamente, pero este fin de semana me encontraba mejor y había un hueco para jugar. Me apunté y me el resultado fue estupendo.

- Un regreso triunfal, ¿se lo esperaba?

- No. Había estado jugando más o menos bien, pero llevaba un tiempo renqueante y no esperaba este resultado. Acabé muy contento y las sensaciones que tuve fueron muy buenas.

- ¿Cuándo empezó a jugar al golf?

- Desde que se inauguró El Campo de Logroño. Empecé dando clases con David Bedia en Izki y al poco de estrenarse estas instalaciones empecé a jugar aquí. Es un deporte que me gustaba ver por la televisión y, aunque yo jugaba al tenis, decidí probar el golf y estoy encantado.

- ¿Qué le diría a la gente que no conoce este deporte para que se animara a practicarlo?

- Es un deporte que hay que probarlo. Al principio puede parecer que no tiene ningún componente físico, pero no es así. Une el físico con la cabeza porque es muy importante tener las ideas claras porque si no las cosas no salen. Técnicamente es el deporte más difícil que he practicado nunca porque no permite el más mínimo de los despistes y a la vez supone un ejercicio muy completo. El 99% de la gente que prueba este deporte se engancha.

- ¿Cuál considera la mejor virtud de esta Liga?

- Está muy bien que se vayan haciendo modificaciones con el paso de las ediciones para no caer en la monotonía. Es bueno que se den entrada a cosas nuevas y nuevas bodegas. Hay que seguir progresando de cara a próximos años.

- ¿Qué objetivos se marca para esta edición?

- Me encantaría clasificarme para jugar la final y ver hasta dónde puedo llegar. Me encuentro bien tanto físicamente como en cuanto a juego y voy a intentar seguir mejorando.