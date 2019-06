«Nos encantaría entregar el coche, pero no hay manera» Alberto Oteo / Miguel Herreros Alberto Oteo | Land Rover Riauto Land Rover Riauto patrocina la Liga de Golf y Vino IÑAKI GARCÍA Logroño Miércoles, 26 junio 2019, 13:46

El Range Rover Evoque que puso en juego Riauto fue uno de los alicientes principales del Torneo Patrocinadores. Alberto Oteo, gerente del concesionario riojano, se lamentó de que ningún jugador hubiera conseguido el anhelado hoyo en uno.

- Otro año más que nadie se ha podido llevar el coche a casa.

- No hay manera de que alguien se lo lleve. Me han comentado que este año han estado muy cerca de conseguirlo, pero no ha habido suerte.

- ¿Qué tiene de especial esta Liga para que empresas como la suya la sigan apoyando año tras año?

- Para mí lo más importante es que todos nos sentimos en familia. Ya son muchos años juntos y son muchos los fines de semana que nos hemos juntado para disfrutar de los torneos. Eso se nota.

- Y haga buen o mal tiempo, casi siempre se reúnen más de un centenar de jugadores.

- Eso es lo bueno. Existe mucha afición al golf y, además, el ambiente entre todos los participantes es muy bueno.

- ¿Qué cuota de culpa tienen los patrocinadores en el desarrollo de la Liga?

- Pienso, como he dicho antes, que todos tenemos culpa. En este torneo sí que damos un paso adelante en el tema de premios, pero la realidad es que todos nos llevamos muy bien y esa es la clave.

- ¿Cree que la fórmula de esta liga sigue siendo un éxito?

- Pienso que sí. Debemos intentar que vengan caras nuevas para que nos acompañen jugadores de otras provincias.