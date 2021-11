«El golf no es un deporte fácil ni de pijos, como mucha gente cree» El joven de 22 años ha conseguido alzarse con el máximo liderato en la categoría Scratch de la Liga Golf y VinoJon Ander GurrutxagaEl ganador

Con 270 puntos en la Scratch y 583 en Primera, Jon Ander Gurrutxaga, ha destacado sobre el resto de competidores.

– ¿Qué tal se ha visto en esta undécima edición?

– La verdad que bien. A rasgos generales, desde que comenzó la liga en abril hasta hoy considero que he jugado bastante bien en todos los torneos.

– ¿Ha notado alguna evolución o mejora en su juego?

– Sí que es cierto que igual empecé un poco irregular pero acabé a mitad de temporada mucho mejor, cuando venía el verano. Al final quizás también me he visto algo peor en comparación de como lo hice entonces.

– ¿Se debe a algo?

– No. Creo que simplemente fueron rachas. Así es el golf. Todo depende de cómo se te dé en los torneos. No hay una clave o fórmula para hacer un buen juego.

– ¿Qué significa para ti el golf?

– Creo que es un deporte muy bonito que se puede jugar a cualquier edad. Cada persona tiene un hándicap que al final permite poder jugar contra un hándicap más bajo aun teniéndolo más alto. Es un deporte que al principio la gente puede pensar que es fácil darle a la pelota o que es un deporte de pijos. Pero al final no es ni de pijos y tampoco es un deporte fácil. Cuando la gente comienza a probarlo se da cuenta de que no es así.

– Y claro, no hay trucos, solo experiencia.

– Así es. Mi padre desde pequeño me enseñó a jugar y con mucha rutina de entrenamiento, yo vengo casi todos los días y año tras año, y así se van viendo las mejoras. De esta forma se va consiguiendo más destreza y habilidad en los movimientos como para hacer un buen swing.

– ¿Se ve sumergido en el mundo profesional del golf?

– No, la verdad. Igual más adelante, hacerme profesional pero más como hobby que como trabajo. De momento amateur y ya está.

– Pues viendo lo bien que se le da...

– Sí pero luego vas fuera y hay mucho más nivel. No solo en España. Igual el mejor a nivel nacional no está ni entre los veinte mejores del mundo. Al final es como en todos los deportes. Hay mucha competitividad y lo que parece en un sitio no lo es en otro. Aquí puedo parecer muy bueno pero luego fuera puedo ser el peor.

– ¿Se veía como campeón?

– No, al final mi hermana también estaba ahí ahí, lo que pasa es que al final ha tenido mala temporada. Normalmente juega muy parecido a mí por lo que podríamos estar a la par. Con mi amigo Benítez también sería más complicado pero no ha jugado este año.