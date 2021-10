«El golf te sugestiona, es un deporte muy mental»

Jesús Olcoz lleva sumergido en el mundo del golf desde hace una década. Siempre que ha podido ha participado en las Ligas de Golf y Vino, y aunque normalmente suele quedar en una posición neutra, hoy ha conseguido alzarse el primero en su categoría.

– El líder de Primera. ¿Había quedado alguna vez en este puesto?

– No, es la primera vez. He jugado casi todos los torneos de esta XI edición de la Liga, salvo uno o dos, y normalmente suelo quedar por la mitad de la lista.

Lo bueno de esta liga es que, gracias a las diferentes categorías, el juego se vuelve más competitivo

– Ha sido una sorpresa entonces, ¿o mientras jugaba veía que podía quedar hoy el primero?

– La verdad que cuando empiezas a jugar bien y tienes continuidad pues más o menos ves que los hoyos van saliendo pero hasta el final puede haber sorpresas. Llevo varios días jugando bien y aunque no esperaba ganar sí suponía que lo iba a hacer bien.

– ¿Cada cuánto suele entrenar?

– No entreno mucho. Soy jugador de fin de semana. Si puedo escaparme entre semana sí que aprovecho para jugar pero suele ser complicado.

– ¿Y cuántos años hace que empezó a jugar?

– Pues llevaré diez años. Y siempre vengo aquí a El Campo de Logroño.

– Seguro que hay algún hoyo al que le tienes menos cariño que a otros...

– Al 14. Es un par cinco. Es un hoyo que se me suele dar mal pero hoy, contra todo pronóstico, se me ha dado bien.

– ¿Y qué tiene el 14?

– Pues probablemente sea un tema mental. Varios días no he puesto la bola en calle y ya cuando te pones te sugestionas. No tiene nada. De hecho, puede ser uno de los hoyos fáciles pero para mí habitualmente es un hoyo difícil. Antes de tirar piensas que vas a hacerlo mal y luego efectivamente haces un mal lanzamiento. Hoy estaba muy tranquilo y puede ser que se me haya dado bien por eso.

– ¿Os ha acompañado el tiempo?

– Sí, de hecho creo que se ha estado mejor a la tarde, que es cuando he jugado. Ha empezado con un poco de aire pero luego muy bien. En cuanto al campo, estaba en muy buenas condiciones.

– ¿Algún bajo par o movimiento destacable?

– He hecho un par de birdies y han sido muy buenos. Los he hecho en el hoyo 12, que es un par cinco difícil y también en un par tres, en el hoyo 5. He jugado bien porque no me he liado mucho como me suele pasar a veces en ciertos hoyos.

– ¿Qué opinión tiene sobre esta Liga de Golf y Vino?

– Esta muy interesante. Lo bueno que tiene es que al tener diferentes categorías, tú no tienes porqué competir contra Jon Ander, que puede ser el mejor en el campo, sino que lo haces en tu categoría con tu hándicap. Así se hace el juego mucho más atractivo.