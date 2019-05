Una gran jornada de golf para celebrar el Día de la Madre Carlos Murugarren colocando la bola en el torneo del domingo. / Miguel Herreros El buen clima volvió a acompañar a los más de cien jugadores que participaron en la cuarta cita de una Liga Golf y Vino que avanza con paso firme en una vibrante novena edición IÑAKI GARCÍA Logroño Miércoles, 8 mayo 2019, 09:48

Cualquier día es bueno para hacer deporte. Entre semana, sábados y domingos o festivos. Incluso fechas tan señaladas y destinadas tradicionalmente para estar en familia como el Día de la Madre. Así quedó demostrado este año, puesto que esa jornada coincidió con la cuarta cita de la Liga Golf y Vino, protagonizada por Finca Valpiedra. Y no fueron pocos los jugadores que se acercaron a disputarla. De hecho, superaron el centenar, una vez más.

La competición organizada por lomejordelvinoderioja.com va poco a poco avanzando. Son ya cuatro los torneos disputados y, aunque todavía resulta temprano para hacer especulaciones sobre qué jugadores pueden ocupar al final de la temporada los primeros puestos de las órdenes de mérito, es importante no quedarse atrás. Bien es sabido que sólo los mejores tendrán acceso a la gran final de noviembre, por lo que no está de más ir sumando puntos para después no echarlos en falta.

Y en un deporte como el golf que se juega en exterior, es clave aprovechar las jornadas en las que el clima acompaña y en las que ningún factor meteorológico puede afectar al rendimiento en el juego de los participantes en una competición que cuenta con el patrocinio de Logroño Deporte, La Navarra, Ramondin, Land Rover-Riauto y Bankoa. Uno de esos días fue el del domingo pasado, ya que el sol se erigió durante casi toda la jornada como un fiel acompañante de los jugadores.

Julen Madinabeitia consiguió su segundo triunfo del curso en la Scratch

José Manuel Plo, David Pérez y Nieves Martínez vencieron en sus categorías

Aun así, sólo los mejores, como ocurre en cualquier deporte, tuvieron derecho a ocupar el cuadro de honor del torneo. En la categoría Scratch, Julen Madinabeitia se alzó con su segunda victoria del curso. Queda así demostrado que el joven jugador, cuyo objetivo es pasarse al profesionalismo en el verano, es una gran amenaza para sus rivales cuando está en el campo. Su gran nivel de juego le hizo alcanzar los 33 puntos, uno más que el líder de la orden de mérito, Jon Ander Gurrutxaga, quien es un fijo en los primeros puestos de todos los torneos. Tercero acabó Miguel Ángel Aguirre, con unos notables 31 puntos.

En la Primera categoría masculina, por su parte, José Manuel Plo se impuso a todos sus oponentes. Mantuvo una dura hasta el final con Cristóbal Ruiz de Ubago (ambos terminaron con 37 puntos) y con un nutrido grupo de perseguidores que se quedaron a sólo un punto del vencedor: Miguel Ángel Aguirre, Gorka Zamalloa y Luis Ángel Otero.

En Segunda Masculina, mientras, las distancias fueron algo mayores, aunque no mucho más. Así, en el primer puesto del día finalizó David Pérez, con 43 puntos. A dos del líder terminó Francisco Javier Bello y a tres lo hicieron Jack Medina y Diego Losada, quien continúa al frente de la orden de mérito. Cerca, pero sin poder acceder al podio de la jornada, se quedaron Carlos Arróniz y Alfonso Ibáñez, entre otros.

En la categoría femenina, por último, Nieves Martínez se alzó con la victoria y Laura Pérez terminó en segunda posición con los mismos puntos (37) que la ganadora. La tercera plaza fue a parar a manos de Andrea Toledo y tras ella se situaron Carmen Evangelio, Nuria Abadía, Nieves Cateura o Conchita Berzal.

Todos ellos y el resto de los más del centenar de jugadores participantes quisieron sacar a relucir sus mejores golpes en una agradable jornada de deporte, que tuvo su colofón con la entrega de premios y con la cata de los vinos propuestos por Finca Valpiedra. Un acto que, como siempre, reunió a muchos de los protagonistas de un día de mimos y achuchones para las madres y de Liga Golf y Vino.

La próxima cita de la competición será pronto, concretamente el 19 de este mes, y estará protagonizada por Finca de los Arandinos. Una nueva oportunidad de coger posiciones en las órdenes de mérito y de disfrutar con el golf y con los vinos de la DOCa Rioja.