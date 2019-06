«La Liga cada vez se perfecciona más y se supera año a año» Diego Bernedo, el ganador. / Miguel Herreros Diego Bernedo | Ganador Torneo Bodegas LAN Diego Bernedo estrenó su palmarés SERGIO MARTÍNEZ Logroño Viernes, 7 junio 2019, 10:24

La actual edición de la Liga de Golf y Vino está dando muchas sorpresas y unos torneos de gran interés, como el de Bodegas LAN, en el que Diego Bernedo estrenó su palmarés después de participar en todas las ediciones de la liga.

- ¿Cómo se siente después de ganar el Torneo?

- Es la primera vez que gano en la Liga y llevo jugando todas las ediciones que se han disputado y al golf desde el año 2004, en el que se abrió el campo, por lo que estoy muy contento.

- ¿Por qué empezó a jugar al golf?

- Comencé con un grupo de amigos que queríamos hacer algo y cuando se abrió el campo vimos una oportunidad y ahí nos iniciamos en el golf. Nos atraía bastante, nos gustaba, y lo veíamos como un deporte saludable en el que hay buen buen ambiente y puedes jugar con amigos. Probamos y finalmente seguimos jugando.

- Muchos hablan de que el golf es algo que pica, que te anima a seguir jugando y superarte.

- Es el gusanillo y es un deporte que se practica al aire libre, en plena naturaleza, en entornos bonitos, es salud, lo puedes hacer en familia, con amigos... es una maravilla.

- ¿Cómo ha sido este día casi veraniego para jugar?

- Ha sido un muy buen día, con calor y con muy poco viento. El campo estaba perfecto. Jugar en estas condiciones es una maravilla.

- ¿Esperaba poder ganar el Torneo?

- La verdad que no lo esperaba porque últimamente estoy jugando bastante poco, por lo que no me lo planteaba y me ha hecho ilusión.

- Lleva participando desde la primera edición en la Liga, ¿qué le anima a seguir año tras año?

- Está muy bien organizada, los patrocinadores son gente fantástica, juegas con los amigos... Nos gusta.

- ¿Y cómo has visto su evolución?

- Cada vez se perfecciona más y mejora año a año. Para las bodegas tiene un retorno porque la gente prueba sus vinos y después los consume. El binomio del golf y el vino al final se está extrapolando a otros campos por lo que algo se hace bien.

- ¿Qué supone para los jugadores las catas que se ofrecen en cada Torneo?

- Es otro atractivo y además te sirve para aprender de los vinos de las diferentes bodegas y sus variedades, que al final te ayuda a conocerlos para después cuando estás en algún bar o restaurante y los ves, los pides porque te han gustado.

- ¿Qué le diría a la gente que está planteándose jugar al golf pero que no se atreve a dar el paso?

- Que se anime a venir y a probar que es como todo, en el momento que entras y lo pruebas te gusta, seguro.

- Una vez ha ganado tu primer torneo, ¿se plantea de cara a lo que queda de Liga ganar alguno más o aspirar al triunfo final?

- No, nada, simplemente aspiro a seguir jugando y pasarlo bien que es para lo que se participa. De lo que se trata es de competir por una parte pero especialmente disfrutar.