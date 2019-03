«Mi objetivo es pasar a profesionales este verano» Julen Madinabeitia. : / Miguel Herreros Julen Madinabeitia Ganador de la categoría Scratch del torneo Bodegas Tobelos IÑAKI GARCÍA Logroño Viernes, 29 marzo 2019, 12:46

Julen Madinabeitia dio una verdadera demostración de su gran nivel durante el último torneo de la Liga Golf y Vino. El participante, nacido en Mondragón y vecino de Lardero tiene un objetivo muy claro a sus 22 años: pasar al profesionalismo el próximo verano. Y para ello está trabajando.

-¿Satisfecho por el resultado de la jornada?

-Muchísimo. Llevaba una racha de juego bastante mala, pero gracias al apoyo que tengo por parte de mi novia, de mi familia y del profesor del club, he conseguido mejorar mucho.

«El golf te deja siempre con las ganas de seguir mejorando»

-¿Lleva mucho tiempo jugando al golf o es una afición reciente?

-Empecé a jugar gracias a un amigo. Él fue el que me metió el gusanillo y, poco a poco, me fui enganchando. Después tuve una racha mala porque me rompí la muñeca y dejé de jugar. Ahora lo he retomado y mi objetivo es pasar a profesionales en verano. Eso es lo que estoy buscando.

-En las clasificaciones de este torneo también está su hermano, ¿les viene de familia la afición por el golf?

-Sí. Él también está trabajando mucho, tiene 18 años. Los dos estamos jugando al golf y, aunque nuestros padres no han tenido la afición que tenemos nosotros, su apoyo es muy importante.

-¿Había participado alguna vez más en la Liga Golf y Vino?

-Sí, creo que han sido un par de veces las que he jugado otros años.

-¿Y qué opinión le merece esta competición?

-Está muy bien. El ambiente que se genera entre todos los jugadores es fantástico y, además, puedes probar los vinos de diferentes bodegas. Disfrutas de ellos, de la gente y así se crea un ambiente de diversión muy interesante. Estos torneos vienen bien, de igual manera, para ir cogiendo experiencia.

-El tiempo les acompañó durante el torneo.

-Así es. Hizo un día fantástico para jugar al golf, con mucho sol. Además, las condiciones del campo eran muy buenas también. El Campo de Logroño me está ayudando mucho con mis entrenamientos.

-¿Qué es para usted lo mejor de un deporte como éste?

-Creo que es una forma de divertirse, ya que es un deporte muy entretenido. La gente que jugamos al golf ofrecemos a veces una imagen errónea porque la gente se piensa que es un deporte caro. Para nada es así y, de hecho, hay otros que lo son mucho más. Por lo tanto, pienso que eso no debe ser una excusa para no jugar. Es más, la persona que lo prueba por primera vez, normalmente se acaba enganchando porque es un deporte que te deja siempre con las ganas de intentarlo otra vez y seguir mejorando.

-¿Va a jugar más torneos de esta liga?

-Participaré en los que pueda, pero mi objetivo es pasarme a profesionales en verano.