«Oler una copa e identificar que es Rioja es una seña de identidad»

Carlos Ruiz Vergara, 'brand manager' de Bodegas Montecillo, ofreció una cata de los vinos de Rioja de la marca tras la entrega de premios de la última jornada de los Torneos de Golf 'Rioja & Vino' en el centro social del Campo de Logroño.

– ¿Por qué ha querido Bodegas Montecillo vincularse a este torneo de golf?

– Queríamos fomentar el deporte en La Rioja, igual que hicimos años atrás. Tras la pandemia, creemos que volver a salir, el deporte, es un paso más hacia la normalidad; por eso queríamos reconducirnos hacia los patrocinios que ya hacíamos en el pasado.

«Queremos relacionarnos con el consumo responsable y creo que este es un ambiente propicio»

– ¿Y qué cree que puede tener el golf que haga que conjugue bien con Bodegas Montecillo?

– Creo que el golf tiene una parte social, de relacionarte, encontrarte con viejos amigos, disfrutar al aire libre. En la jornada he podido ver cómo había jugadores que, aunque no se conocían al principio, han acabado compartiendo una copa de vino de Montecillo al terminar los dieciocho hoyos. Y el contacto con la naturaleza, el reto personal de jugar contra ti y contra los rivales, me parece muy destacable. Bodegas Montecillo queremos relacionarnos con el consumo responsable y este creo que es un ambiente propicio. La franja de edad de los jugadores es muy emparejable con los vinos de nuestra bodega.

– ¿Qué tipo de bodega es Bodegas Montecillo?

– Fundada en Fuenmayor, aunque actualmente en término de Navarrete, es la tercera bodega más antigua de Rioja, con más de 150 años de historia. Es una bodega familiar y, de forma ininterrumpida, se ha dedicado a la elaboración de lo que consideramos el auténtico Rioja. La veracidad, autenticidad, oler una copa e identificar que es un Rioja es una de las señas de identidad de la bodega, intentar plasmar los terruños, la cultura puramente riojana, tanto desde su fundación por Celestino Navajas como a partir de 1973, cuando la familia cedió el testigo a Bodegas Osborne, grupo español que elabora vinos de Rioja y espirituosos que posee otras marcas, como Anís El Mono.

– ¿Qué vinos se catan?

– Dos tintos: el Montecillo Edición Limitada 2015 y Viña Monti Graciano 2015. El Edición Limitada es el vino más personal de nuestra enóloga, Mercedes García, juega a ensamblar tempranillo con graciano en una forma distinta de entender el Rioja. Y el Graciano ha sido elegido Mejor Rioja del año y Mejor Graciano del mundo por la International Wine Challenge, uno de los certámenes más prestigiosos del vino que se celebra en Londres. Es una de las mejores expresiones que el graciano, bien elaborado, puede ofrecer, muy elegante, con retrogusto.

– ¿Y con qué vinos agasajan a los golfistas premiados?

– Los ganadores en 'Scratch' se llevan una colección de vinos Viña Monti, marca histórica de Bodegas Montecillo. Los primeros de 'Hándicap' se llevan el Edición Limitada, los segundos, el Graciano; los terceros, el Garnacha; y la cuarta pareja, un magnum de Montecillo crianza.