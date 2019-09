«Aquí no solo se juega al golf

Unos problemas de salud en sus rodillas, le separaron del tenis, baloncesto y pádel. Eran sus deportes favoritos hasta que probó el golf. Se convirtió en predilecto, se enganchó de tal forma que ya forma parte de su día a día. Lleva 18 con los hierros cruzando los campos de golf de España.

Entrena casi a diario en El Campo de La Grajera, probando golpes, dibujando estrategias para ponerlas en práctica el fin de semana cuando llega la competición.

El domingo fue uno de esos días. Y todo le salió bien. Ganó en la primera categoría del Torneo de Bodegas Viña Ijalba y se quedó tan solo a un golpe de la victoria en la categoría scratch. Con el objetivo de conseguir la victoria en la prueba final de noviembre, Luis Alberto García, atendió a Diario LA RIOJA después de la entrega de trofeos del torneo.

«Juego de forma regular, el golf es mi pasión, estoy enganchado»

-¿Cómo han sido sus sensaciones?

-Inmejorables, muy buenas la verdad. He realizado buenos golpes que con suerte, me han llevado a la victoria. La pena que no he podido salir victorioso de la categoría Scratch, al quedarme a un solo golpe.

-¿Cómo ha visto el torneo?

-Viña Ijalba es uno de los mejores torneos de la Liga Golf y Vino. Además de ser patrocinadores, los propietarios de la bodega son jugadores. Son gente conocida en el mundo del golf.

-¿Se esperaba ganar?

-Sí. Estoy jugando últimamente bastante bien. Siempre hay momentos de malas rachas, pero me veía con confianza.

-¿Cómo ve el tramo final del torneo?

-Estoy clasificado para la prueba final de la competición. Espero poder repetir el rendimiento de hoy (por el domingo) y con un poco de suerte, ganar.

-¿Suele practicar golf de forma habitual?

-Sí. Juego de forma regular. Soy un jugador de club, los días que no puedo jugar por trabajo, entreno durante la semana y juego el viernes y el fin de semana. El golf es mi pasión, me apunto a todos los torneos posibles.

-¿Su afición por el golf es desde siempre o comenzó hace poco?

-Soy una persona muy deportista. He practicado multitud de deportes, pero varios problemas con mis rodillas me obligaron a descartar el tenis, baloncesto o pádel. Comencé a probar el golf y me enganchó. Ha sido el deporte que más me ha gustado.

-¿Cómo ve el golf en La Rioja?

-Somos una comunidad autónoma pequeña, pero tenemos la ventaja de que hay tres grandes campos y una liga de torneos muy atractiva que cuenta con una gran participación.

-La regularidad de las pruebas es un factor diferencial.

-Totalmente. Es una liga que sabes que aunque tengas un mal día, siempre vas a tener otra oportunidad para mejorar tus resultados. Además, es una liga consolidada en la que todos los niveles de juego pueden estar presentes por la variedad de clasificaciones. Además, este año se ha creado una liguilla femenina, por lo que se favorece que cada vez más las mujeres practiquen este deporte.

-¿Es un factor diferencial la combinación de vino y golf?

-Está claro. Además de jugar, conoces aspectos novedosos del vino, las diferencias entre los distintos tipos de vino etcétera. El atractivo es importante. Suelo acudir a jugar a Málaga en cuyos torneos solo hay golf. Tengo amigos ingleses, de fuera de La Rioja, que esta combinación les atrae bastante. Aquí no solo se juega al golf. Se aprende y tienes tiempo de charlar de forma distendida con amigos y conocidos. Es diferente.