Grupo Rioja, cooperativas y Asaja pactan una rebaja de rendimiento amparado al 95% para uvas tintas

Finalmente hubo acuerdo. El mismo que las cooperativas habían rechazado una semana antes y que, en la reunión del pleno de esta mañana, han terminado por aceptar, con la excepción eso sí de las alavesas de Dolare, que votaron en contra. El rendimiento de campo amparado para la vendimia será del 95% para tintas y del 100% para blancas, pero se permitirá finalmente la entrada en bodega de hasta un 10% adicional de uva tinta, aunque el 5% del exceso, si se transforma, deberá enviarse obligatoriamente a destilación. Es decir, al final se permite hasta un 5% para 'vino de mesa', que se había convertido en una exigencia fundamental de las cooperativas.

El acuerdo, tal y como ha venido informando Diario LA RIOJA, no ha sido fácil y las negociaciones se han alargado durante más de un mes. Con una cifra récord de existencias (910 millones de litros a finales del pasado mes de diciembre), la mayoría del sector era partidaria de reducir la producción amparada pero las cooperativas se oponían a bajar del 100% al considerar que poco se iba a hacer eliminando ese 5% (unos 15 millones de litros). Y es que las perspectivas de cara a la vendimia no son nada halagüeñas, ya que, aunque las ventas mejoran hasta mayo, las previsiones comerciales de aquí a fin de año no son buenas con la crisis internacional que, entre otras cosas, está provocando la guerra de Ucrania.

De hecho, las principales organizaciones de productores (ARAG-Asaja, UAGR y UPA) partían de una reducción de la producción amparada de al menos el 90%, mientras que la organización bodeguera dominante, Grupo Rioja (es necesaria para cualquier acuerdo), adoptó una posición intermedia del 95%. Las cooperativas llegaron la semana pasada a aceptar el 95%, pero a cambio pedían que el 10% adicional de entrada en bodega pudiera elaborarse como vino de mesa (sin destilación), ante lo que ARAG-Asaja marcó una línea roja en un máximo del 5% tras pactar con el resto de organizaciones agrarias.

Finalmente, las tres organizaciones mayoritarias, Grupo Rioja, Asaja y cooperativas (las riojanas de Fecoar y las navarras de UCAN), han acordado el 95% más un 5% para mesa y otro 5% para destilación si entra en bodega, aunque varias organizaciones se han descolgado finalmente del acuerdo como la UAGR, las Bodegas Familiares de Rioja y la UPA (esta última con la abstención). Lo que ha sucedido es que la UAGA alavesa podía haber facilitado esta mañana un acuerdo alternativo, sin las cooperativas, que hubiera implicado una reducción igualmente del 95% del vino amparado, pero únicamente un 5% adicional de entrada en bodega, aunque no se ha llegado a votar al optar las tres organizaciones mayoritarias por proponer a votación el acuerdo que incluía a las cooperativas. Al pacto también se sumaron también en las votaciones las bodegas de ABC y los viticultores de la UAGN navarra.

Así las cosas, los rendimientos amparados para la vendimia serán de 6.175 kilos para uva tinta y de 9.000 kilos para la hectárea blanca que, tal y como ha venido informando este diario, contaba con el consenso, ante la buena evolución de las ventas de este tipo de vinos, de no limitar la producción. Asimismo, se permitirá la entrada en bodega de otros 650 kilos por hectárea de uva tinta, denominado oficialmente 'desviación por causas climáticas', aunque, si se transforman, la mitad deberá destilarse. En el caso de las blancas, se permite la entrada en bodega de un 5% adicional, es decir, 450 kilos más por hectárea. El rendimiento de transformación uva/vino queda fijado en el 70%.