«He intentado elaborar un gran vino, un gran Rioja como se hacían hace cien años»

Guillermo Eguren es el 'coleccionista' de viñedos, la tercera generación vitivinícola de esta familia de San Vicente –que va ya por la quinta– y cuyos hijos Miguel y Marcos acaban de lanzar al mercado un vino en homenaje a su trayectoria, Sierra Cantabria CVC88, un tributo cumplidos ya los 88 años. Guillermo Eguren ha sido un pilar fundamental de esta casa familiar, que pasó de elaborar vino de cosechero a finales de los años 80 del siglo pasado a convertirse en una de las compañías más prestigiosas de Rioja, España y del mundo. Si sus hijos Miguel y Marcos Eguren suponen un antes y un después en Toro (Teso la Monja) y en Rioja (Sierra Cantabria, Señorío de San Vicente, Viñedos de Páganos y Viñedos Sierra Cantabria), Guillermo fue comprando durante toda su vida parcelas de viñedo a lo ancho de toda la Sonsierra hasta reunir más de 150 hectáreas, que son hoy la base de la compañía Viñedos y Bodegas Sierra Cantabria.

Un viñedo, un vino De la finca San Pelayo, en San Vicente. Edición limitada (2.000 botellas) en homenaje a Guillermo Eguren tras su 88 cumpleaños.

Tres añadas Conjunto de Varias Cosechas de 2007, 2010 y 2012.

Precio Aún sin definir.

– Hablemos de vinazos homenaje. Comenzaron por Amancio, su bisabuelo, siguieron con Victorino, el abuelo, y ahora, Guillermo. ¿Es su mejor vino?

– Eso no lo puedo decir yo. Sin duda, es uno de nuestros grandes vinos y con una extraordinaria carga emocional para mis tres hermanos y para mí. Mi padre hizo 88 años en 2021, y 65 de casado con Lucía, y queríamos hacerles este tributo. CVC88 es una edición muy limitada, 2.000 botellas de las que comercializaremos unas 1.400 que llevan impresa en la etiqueta una imagen de Guillermo, que encargamos al artista japonés Yukimasa Ida y en la que ha plasmado esa mirada orgullosa de quien ha trabajado muchísimo durante toda su vida.

«Al principio, para descargar uvas, lo teníamos que hacer cuando Guillermo se iba de vacaciones» DIFERENTES GENERACIONES

– Su padre es el 'coleccionista' de viñedos, clave para lo que hoy es la compañía.

– Así es. Mi padre es la tercera generación bodeguera de la familia. Todo lo que generaban de la venta de vino lo invertían en viñedos, nunca repartían dividendo, y nosotros, los hijos, nos encontramos con un patrimonio espectacular de parcelas que nos ha permitido luego construir bodegas, pero siempre con la misma idea: los grandes vinos salen de grandes viñas y, por suerte, nosotros las teníamos.

– Ha optado por este vino por un CVC, conjunto de varias cosechas, una elaboración histórica en Rioja pero muy denostada. ¿Por qué?

– El CVC era una categoría absolutamente maltratada por los vinos baratos, pero las generaciones anteriores la utilizaban y no precisamente con los peores vinos. Nuestro concepto de CVC sigue siendo el mismo concepto de 'terroir' que define todas nuestras elaboraciones: vinos de viñedos concretos, en este caso San Pelayo, una finca de 1960 que compró mi padre, a la que tenía especial apego y que nos da un vino con carácter y acidez para un largo envejecimiento. En ese 'terroir' tenemos una expresión que se repite todos los años, pero cada añada es distinta. La 'solución' para hacer un gran vino histórico es ensamblar tres o cuatro cosechas. En este caso, hemos optado por la 2007, una añada muy fría, la 2010, excepcional, y por la 2012, muy buena, más seca y concentrada. El resultado es CVC88.

– ¿Con la edad se ha vuelto usted un clásico?

– (Risas). Lo que no entiendo yo es qué es un vino moderno. Modernos fueron los primeros vinos despalillados de Rioja de mediados del XIX, modernos decían que eran nuestros vinos de viñedos concretos... Hace 25 años probé un vino de 1925 de una bodega histórica de Rioja que mezclaba vinos de varias añadas. Había envejecido en bodega durante 20 años antes de su embotellado y me pareció maravilloso. Era un vino de un viñedo concreto, porque antes también se hacían así. Me impactó tanto que siempre quise hacer un vino similar, de un viñedo y con una larga crianza. CVC88 lleva casi diez años en barricas, nuevas y de segundos vinos, pero siempre de la misma viña. He intentando hacer un gran vino, un gran Rioja como hace cien años. Pero, insisto, nuestra filosofía sigue siendo la misma: cada viñedo tiene su expresión y el gran vino se hace de un gran viñedo.

– ¿Qué dice Guillermo?

– Está encantado. Todavía da un paseo por los viñedos casi todos los días y se para a comentar la 'jugada' con todos los viticultores que se encuentra. Siempre nos pega un repaso viña por viña y nos dice qué tenemos que hacer en alguna que ha visto y no está convencido del todo...

–¿Cómo fue el relevo generacional? De cosecheros a hacer vinos de talla mundial...

– Mi padre vendía vino joven de maceración carbónica. Apenas había margen y pertenece a una generación que no ha parado de trabajar. Él siempre decía que «cuando la naturaleza trae, es por algo», así que, para descargar uvas de las viñas, lo hacíamos cuando se iba de vacaciones. Luego entendió que había que crear valor añadido, por lo que creo que también estará orgulloso. Eso espero al menos (risas).