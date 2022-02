Desestimada la demanda de UPA que pedía la nulidad de las elecciones al Consejo Regulador

Un sistema «imperfecto» también para las bodegas

Aunque la sentencia afirma que «no vamos a entrar en este momento en determinar la corrección del sistema elegido para otorgar la representatividad de la OPIVR», lo cierto es que el juez lo pone en cuestión tanto en la parte de los viticultores como de las bodegas, pese a que, en principio, no tenían vela en este 'entierro', así como las reglas para obtener acuerdos y la posición dominante del Grupo Rioja como asociación dominante en la rama comercial. En este sentido, el juez, entre otros temas que considera «obvio que mercen ser mejorados», cita textualmente: «...quizás incrementar de algún modo la representatividad en función del número de bodegas a las que se represente o corregir el modo de cálculo del valor económico del sector comercializador (ya fuera por ventas reales en vez de por precio medio de la botella) o incluso modificar la mayoría necesaria para llegar a acuerdos, que a veces supondrá un plus de seguridad en su adopción y a veces una traba pues no es posible la adopción de acuerdo alguno sin el apoyo de un sector [en referencia al 'derecho de veto' del Grupo Rioja], que actualmente aglutina una mayoría muy cualificada de dicho sector». DIcha demanda, corregir el cálculo del valor económico que se asigna a los litros de la bodega por su precio real o una mayor representación por número de bodegas es lo que han pedido las Bodegas Familiares de Rioja formalmente en la OIPVR, con la advertencia de que, si no se acepta la revisión de estatutos, abandonará la mesa del Consejo Regulador.