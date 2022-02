«Es lo que llevamos años defendiendo», dicen en el sector

El sector vitivinícola –no solo en La Rioja, también en todo el Mediterráneo– exhaló ayer un suspiro de alivio al conocer que el Europarlamento aprobaba las enmiendas que moderaban el texto inicial del informe elaborado por la comisión parlamentaria de lucha contra el cáncer. José Luis Benítez, director general de la Federación Española del Vino, se muestra satisfecho por el tenor final de la resolución: «Lo que se ha conseguido es muy importante y se corresponde con lo que llevamos defendiendo durante años: que debemos diferenciar entre consumo abusivo y moderado. Además, se había establecido un vínculo muy simplista al relacionar el vino con el cáncer, que solo conducía a demonizar el vino basándose en un estudio científico muy sesgado y sin tener en cuenta otros estudios que apuntaban en direcciones diferentes».

El Consejo Regulador de la DOC Rioja también celebra la resolución final del caso: «Lo que queda escrito, escrito queda y eso es lo importante», señala José Luis Lapuente, director general del Consejo. Lapuente subraya, además, «el sesgo» que llevaba el texto original: «Gravitaba sobre un artículo publicado en la revista 'The Lancet'. Sin embargo, cuando se profundiza en ese artículo se descubre que las curvas se disparan cuando se trata del consumo abusivo de alcohol, no del uso moderado. Era un informe que había sido utilizado de manera muy fundamentalista y había que introducir sensatez. Está claro que el vino es una bebida alcohólica, pero hay que confiar en la madurez del consumidor y, en lugar de hacerle advertencias sanitarias que demonicen el producto, darle recomendaciones en favor de un consumo responsable». Desde la FEV, Benítez también considera clave la cuestión del etiquetado: «Es relevante porque incide precisamente en lo que nosotros hemos mantenido siempre: la necesidad de fomentar un consumo moderado y responsable. Llevamos haciéndolo ya doce años con el programa 'wine in moderation'».

Tanto Benítez como Lapuente entienden que, aunque en esta ocasión se haya despejado el balón al área contraria, el asunto seguirá coleando en los próximos años. «Hemos ganado una batalla, pero no la guerra», advierte Lapuente. «Sin duda es un aviso –tercia Benítez–. Hay una corriente clarísima en contra del vino por parte de determinados modos culturales muy ajenos al nuestro, al del Mediterráneo. Lo venimos observando a nivel europeo e incluso mundial».