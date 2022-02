Mejor enóloga del mundo

María Vargas y Marqués de Murrieta no paran. La directora técnica de la casa centenaria, que este año celebra su 170 aniversario, ha sido elegida Winemaker of the Year (enóloga del año en el mundo) en los 'Women in Wine & Spirits Awards' 2021 celebrados en China.

Estos prestigiosos premios internacionales reconocen la trayectoria profesional de María Vargas y destacan el impacto de su trabajo desarrollado en Marqués de Murrieta y en Pazo de Barrantes, así como su importante contribución a la industria del vino y su visión de futuro, según informa la bodega.

María Vargas asumió a mediados de los años 90 del siglo pasado la dirección técnica de Murrieta, en la que fue una gran apuesta personal a pesar de su juventud de Cristina y Vicente Cebrián-Sagarriga, la familia propietaria.

Murrieta, inmersa en una extraordinaria inversión en una nueva bodega de elaboración tras la rehabilitación integral del Castillo de Ygay, sigue recibiendo premios y reconocimientos internacionales, como los 100 'puntos Parker' al vino Castillo Ygay Blanco 1986, el nombramiento de Castillo Ygay Tinto 2010 como mejor vino del mundo por Wine Spectator y muchos otros.

El último reconocimiento de Wine & Spirits pone nuevamente el foco en esta enóloga jarrera en sus premios 'Women in Wine', que recuerdan que el 60% del vino en países como Reino Unido lo consumen las mujeres y que, en el caso de la compra de botellas, el porcentaje se eleva hasta el 80%.