«En este evento, el vino es el protagonista absoluto; en eso es único en Logroño» 'Noches de vino, días de Rioja' es la nueva apuesta de este periódico para potenciar el Rioja y el enoturismo en Logroño

Susana Miranda (Logroño, 1972) es directora de Marketing de Diario LA RIOJA y, por tanto, una de las creadoras del evento enoturístico 'Noches de vino, días de Rioja', una cita llamada a ser una referencia enoturística en el mundo del Rioja. Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, en la rama de Publicidad y RRPP, con el mejor expediente de su promoción, ha trabajado en empresas de comunicación y publicidad de Madrid, Barcelona y Londres.

-¿Por qué ha querido organizar Diario LA RIOJA este nuevo evento en un recinto singular como este?

-Después de numerosas ediciones de 'Riojano, joven y fresco', que ha sido un evento de referencia en La Rioja, hemos evolucionado y hemos decidido llegar a este formato en un espacio cerrado, algo que nos demandaban tanto nuestros compañeros de viaje, las bodegas, como los asistentes. Así controlamos más el consumo, la degustación del vino, e intentamos ser más exclusivos, que no elitistas. Al ser un formato cerrado nos daba la posibilidad de convertir el evento en un mini-festival, como hay otros ya testados y está comprobado que funcionan, pero en éste, y en eso es el único en Logroño, el vino es el protagonista absoluto, aunque está acompañado de una programación musical y de una oferta gastronómica. No hay ningún evento en Logroño como éste, con una treintena de bodegas de referencia. Y contamos con dos horarios porque a unos les gusta la noche y a otros, el 'tardeo', por eso el viernes arrancaremos a las 19 horas y el sábado, a las 12.30 horas.

-¿Faltaba en Logroño un evento así, que reuniera a bodegas de toda Rioja? Porque sí hay otros eventos más locales y concretos, ¿no?

-Un objetivo era éste. Hay un evento, como es La Cata de la Estación, en Haro, que es un referencia nacional, pero quizá es más elitista. Nosotros hemos puesto un precio muy asequible, por 12 euros puedes catar vinos de una treintena de bodegas de Rioja, así que es muy popular. También hay bodegas que organizan sus propios eventos, y que son maravillosos, para celebrar sus aniversarios y dar a conocer sus vinos. Lo que diferencia a 'Noches de vino, días de Rioja' es la pluralidad, que en 500 metros cuadrados se ofrece una amplia gama de bodegas. Unas bodegas traerán tres referencias, tres de sus vinos, peros otras, cinco o diez. Si lo multiplicamos... Y también damos la opción de adquirir un abono para venir el viernes y el sábado para intentar catar el máximo de vinos posible. Además, se venderán tiques sueltos.

-¿El recinto, la plaza de toros, está acondicionado por la alta afluencia de asistentes que se espera?

-Abriremos una parte de la grada para cumplir la normativa de seguridad. Esta es la primera edición y la organizamos con muchísimo respeto y mucha prudencia. A lo mejor podríamos sacar a la venta más entradas, pero no es nuestro objetivo porque queremos que sea un evento armonioso. Otro de los objetivos, derivado de la evolución del evento, es que este no estuviera tan masificado, que se acerque a él quien realmente quiera disfrutar y descubrir el mundo del Rioja, que haya un tú a tú con la bodega, incluso que se pueda establecer un diálogo con el bodeguero. En otros eventos que hemos organizado en torno al vino había un elemento lúdico que no nos permitía este aspecto y las bodegas nos lo reclamaban. Ahora lo consideramos fundamental.