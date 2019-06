La Ribera se convierte en una gran sala de cata Treinta bodegas de Rioja se citan entre hoy y mañana en un evento que reúne el mejor vino con la gastronomía y la música local 'Noches de vino/Días de Rioja' alza la copa esta tarde para brindar con los mejores caldos de la tierra ÁFRICA AZCONA Logroño Viernes, 28 junio 2019, 08:30

El coso logroñés 'mudaba' a última hora de ayer su piel taurina para resurgir esta tarde, a partir de las 19 horas, en una gigantesca sala de catas donde durante cuatro horas se podrá disfrutar del mejor vino de la tierra en un ambiente lúdico, cercano y muy refrescante. La gran cita con los grandes caldos de la DOCa Rioja reunirá en el ruedo de La Ribera hasta 30 bodegas, que darán a probar más de 80 tipos de vino, muchos de ellos últimas elaboraciones por lo que será una oportunidad para conocerlas de primera mano. Crianzas, reservas, blancos, de autor, singulares... nadie puede faltar a la gran fiesta y tomar un vino fresquito con el que combatir las altas temperaturas de estos días.

En total se han puesto a la venta 7.000 copas para un evento que espera la presencia de un buen número de visitantes de ciudades como San Sebastián o Santander, hasta donde estos días ha llegado la invitación promocional a través de diferentes medios de comunicación.

GUÍA Viernes, 28 de junio Puntos de compra Apertura de taquillas: venta + recogida de pulseras a las 18.30 horas. Apertura de puertas (19 h.). Actuación de Dj Guatecón (19.30 h.) y Sonic Sisters (21 h.). Clausura (23.30 h.). Horario del sábado: de 12,30 a 17 horas. Abonos Dos jornadas 20 euros. Incluye copa diaria, más libro de cata y diez fichas. Precio por día 12 euros (cinco fichas). Incluye copa, más libro de cata, más cinco fichas. Entradas a la venta Puntos de compra En Escala, Santos Ochoa (Gran Vía y Calvo Sotelo), Diario LA RIOJA y a través de Oferplán. Hoy, en taquilla, desde las 18.30 horas.

La gran fiesta del vino 'Noches de vino/Días de Rioja', organizada por el portal de Diario LA RIOJA lomejordelvinoderioja.com, contará con el mejor ambiente: las bodegas tienen desplegadas desde ayer sus casetas sobre el ruedo de La Ribera que han decorado con luces de colores, lo que dará, sin duda, un ambiente festivo y alegre a una jornada que servirá para brindar por la llegada del verano. Junto al vino, también se distribuirá un amplio número de puestos donde se podrán degustar platos típicos de la cocina riojana. Productores artesanos ofertarán dulces, choripanes, patatas asadas y de bolsa. Los bocadillos no faltarán, ni tampoco las especialidades de varios 'food trucks' como las que traerá 'The Way', de Calahorra, que según adelantaban ayer sus responsables, sorprenderán con una apetitosa oferta de hamburguesas 'gourmet' «de chuletón».

Las taquillas de la plaza de toros se abrirán media hora antes de la apertura de puertas

También la firma calagurritana 'Flor y nata' ultimaba una amplia oferta gastronómica a base de bollos de pan con chorizo, empanadas, lomo con pimientos y otras variedades acompañadas de verduras de La Rioja Baja.

También habrá oferta vegana y, a buen seguro, uno de los puestos más reclamados será el de los helados... Igualmente se ha doblado la cantidad de sacos de hielos prevista inicialmente para aligerar una jornada en la que se busca poner de relieve los grandes vinos que elaboran en la DOCa Rioja, pero también pasar un rato agradable en buena compañía. No faltará tampoco la mejor música. Aunque el Rioja será el protagonista absoluto, el evento contará con la actuación de grupos como Sonic Sisters y dj Guatecón.

Música en directo

La jornada de mañana sábado, en sesión vermú, llegará acompañada por la música de Skelves y Jafi Marvel DJ. Desde la organización se recalca que no se permitirá la entrada de comidas ni bebidas procedentes del exterior.

Además, los menores solo tendrán acceso al recinto acompañados de un adulto y previa compra de las pertinentes entradas. La organización dispondrá de una zona de mesas corridas para poder hacer más llevadera la degustación a quienes quieran probar los vinos sentados.