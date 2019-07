El pago obligatorio a la Interprofesional del Vino de España se extiende al menos otros cinco años

«Seguimos pagando la cuenta sin ser invitados a cenar»

«No hay mucho que explicar que no se haya dicho ya:nos pasan la factura de la cuenta, pero ni tan siquiera nos invitan a cenar». Son palabras de Eduardo Hernáiz, presidente de Bodegas Familiares de Rioja, que lamenta la falta de sensibilidad y complicidad del Ministerio de Agricultura con los pequeñas y medianas bodegas: «No podemos estar de acuerdo con la promoción del vino común, o incluso de los derivados del vino, cuando pertenecemos a una denominación de origen como Rioja ni tampoco con que se tomen decisiones por nosotros en las que no nos dejan participar pero nos obligan a pagar». «Nos preocupa también –continúa– la ampliación de competencias y tampoco tenemos claro cuál es el destino real de los fondos que recaudan porque, como no participamos, no tenemos información alguna».

En la misma línea, Begoña Jiménez, coordinadora de la Asociación de Bodegas por la Calidad (ABC) recuerda que «seguimos pensando lo mismo, que no creemos en el supuesto 'buenismo' de la OIVE, sino que las cosas se hacen por algo y más cuando se hacen con el dinero de nuestras bodegas sin poder ni siquiera participar en las decisiones». Jiménez señala que «tenemos ahora que ver y estudiar qué ha pasado con la extensión de norma y con las alegaciones que presentamos antes de tomar una decisión sobre acciones futuras que podamos tomar como asociación».