Rioja se juega casi 200 millones de euros en exportaciones con el 'brexit' y los aranceles

Logroño Viernes, 11 octubre 2019

El ministro de Agricultura en funciones, Luis Planas, cifró en casi 200 millones de euros (150 en el mercado británico y 46 en el norteamericano) el valor de las exportaciones que Rioja tiene en juego ante las crisis del 'brexit' y de la anunciada imposición de aranceles al vino, entre otros productos agroalimentarios, por parte de EEUU a partir del próximo día 18.

Planas, que visitó ayer Logroño y atendió a los medios de comunicación en el Complejo Científico Tecnológico de la Universidad de La Rioja (UR) tras reunirse un día antes en Bruselas con los comisarios de Agricultura, Paul Hogan, y de comercio, Cecilia Malmström, no se atrevió a dar demasiadas esperanzas sobre las negociaciones con EEUU para la retirada de los aranceles: «El sector agroalimentario no debería verse afectado por esta decisión unilateral, porque no tiene nada que ver en el conflicto con las aerolíneas, pero no todo está de nuestro lado ya que dependemos de un tercer país, así que lo único que puedo decir es que prefiero un arreglo imperfecto que un mal pleito».

En este sentido, el próximo día 14 será clave puesto que está prevista en Ginebra una reunión entre delegaciones americanas y europeas para ver qué sucede con los aranceles. Europa ya ha advertido que actuará en consecuencia si no se eliminan, mientras que la próxima semana habrá también una reunión de los ministros de la UE en Luxemburgo para debatir sobre las ayudas a los productores de vino, aceite, aceituna, queso, cítricos y porcinos, sectores más aceptados por las represalias de Donald Trump por el caso Airbus.

Preguntado sobre medidas concretas, Luis Planas anunció que España defenderá tanto ayudas para buscar mercados alternativos como directas a los productores, tal y como acordó la Comisión Europea en el año 2014 con el veto ruso a las frutas y hortalizas europeas: «Es un precedente reciente, que bien puede servir de ejemplo».

El ministro recordó que ya pidió formalmente a Hogan que financie el almacenamiento privado de aceito de oliva ante la crisis por las aranceles pero también de precios por la campaña récord en producción que ha habido en España y que ayer sacó en manifestación a los olivareros a las calles madrileñas: «Lo que está claro es que los productos más sensibles a las guerras comerciales son los de menos valor añadido» y advirtió del duro golpe que volvería a suponer para los productores de aceituna negra nuevos aranceles añadidos a los que ya soportan.

'Brexit'

Pero no sólo Trump inquieta al sector agroalimentario español. El 'brexit' está a la vuelta de la esquina y, cada vez con más probabilidades, de que sea a las bravas: «La próxima semana, con la reunión del Consejo Europeo es también clave para saber si la salida será abrupta o habrá una nueva prórroga», avanzó Planas. «En todo caso -añadió-, tenemos un plan de contingencia aprobado desde marzo y mi mensaje no puede ser más que positivo porque tanto España como La Rioja son capaces de afrontar retos como tenemos por delante».

Nuevas plantaciones

En otro orden de cosas, el ministro incidió también en la importancia del real decreto aprobado hace unas semanas -del que ya informó en su momento Diario LA RIOJA-, por el que transfiere las decisiones sobre nuevas plantaciones de viñedo a los consejos reguladores suprautonómicos como Rioja, Cava y Jumilla, que dependen del Ministerio: «El futuro de las denominaciones de origen está en sus manos , sobre todo, la capacidad de regular los mercados y, por ello, hemos acordado que las decisiones sean tomadas directamente por el sector». La principal diferencia es que hasta ahora el Consejo emitía una propuesta que debía ser validada por el Ministerio y que ahora asumirá directamente.

Asimismo, será el propio Consejo Regulador el que determine las principales directrices para los repartos de plantaciones, limitando así las decisiones de las diferentes Consejerías de Agricultura de los gobiernos que participan en las denominaciones de origen (La Rioja, País Vasco y Navarra).