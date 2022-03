«Nuestra obligación como viticultores es dejar la tierra mejor que la recibimos»

Primeros de febrero es una fecha señalada para el sector vitivinícola riojano. Es cuando el prescriptor británico y 'master of wine' Tim Atkin publica su informe anual, con su personal clasificación de bodegas y, sobre todo, con su podio de los mejores. Si hubo una sorpresa este año fue la elección del joven de San Vicente Enrique Eguíluz, de 36 años, como mejor viticultor: «No me lo creía; mi hermano Miguel lo estaba viendo en directo en Instagram y me lo dijo, pero hasta que no empecé a recibir llamadas de amigos pensé que me estaba tomando el pelo», explica. Cupani es el proyecto bodeguero de la familia Eguíluz, que cultiva 17 hectáreas en San Vicente. La tradición se remonta a varias generaciones, incluido Rufino, bisabuelo de Enrique, que 'birló' 8.000 pesetas que ahorraba su mujer para un armario de luna y comprarse una viña. En la época más reciente, Enrique, padre, comenzó a cultivar sin herbicidas a mediados de los años 90 del siglo pasado y, con la incorporación de sus hijos nació Cupani, la bodega. Uno de sus viñedos, San Andrés, al pie de la necrópolis del mismo nombre, es uno de los rincones mágicos de Rioja. Durante la pandemia, la familia ha estado amurallando piedra sobre piedra los linderos, hasta convertirlo en un precioso 'clos'.

– ¿Qué es Cupani?

– Nuestra forma de vida, la mía y la de mi familia, más que un trabajo. Mi padre ya comenzó a hacer vino con la cosecha 2001 y, tras un tiempo de transición, con la incorporación de mi hermano Miguel elaboramos con regularidad desde hace casi diez años.

«Me avisó mi hermano y no me lo creía... Pensé que me estaba tomando el pelo» EL RECONOCIMIENTO

– Su padre fue de los primeros en suprimir los herbicidas y trabajar las cubiertas vegetales en San Vicente. ¿Le llamaron muchas veces 'guarro' en el pueblo?

– Supongo (risas), pero las cosas han cambiado. Cada vez hay más respeto y cuidado con el suelo. La tendencia está claro que va por ahí. Nosotros llevamos mucho tiempo trabajando sin herbicidas y estamos en proceso de certificación ecológica, pero desde que yo comencé a trabajar en la viña lo hacía así con mi padre y no he visto en casa otra forma de trabajar los viñedos.

– La viticultura tiene un problema generacional. ¿Se está perdiendo conocimiento con la jubilación de la gente mayor?

– En la comarca aún queda gente joven trabajando y espero que haya más, aunque es cierto que tenemos un problema. La producción agroindustrial facilitó mucho las cosas al agricultor, pero también es verdad que lo venden casi todo hecho, con lo que se olvidan labores fundamentales como la poda, trabajar con sarmiento propio, injertar... Es decir, este tipo de producción facilita las cosas pero 'roba' conocimiento a los agricultores, por eso sí creo que hay que replantearse un poco todo y volver a aprender para trabajar para producir las mejores uvas.

– Creo que la familia al completo se ha deslomado, literalmente, durante la pandemia amurallando San Andrés. ¿Qué es para vosotros este viñedo?

– Un paraje, un viñedo excepcional. No es el único, pero es uno donde han trabajado la viña muchas generaciones. El viñedo ahora es nuestra propiedad pero realmente no nos pertenece. Nuestra obligación es cuidarlo para mejorarlo o cuando menos mantenerlo tal y como lo recibimos nosotros. Efectivamente, aprovechando la pandemia nos pusimos con el muro, pero quedan muchas cosas por hacer. En el campo nunca se termina, siempre hay algo que hacer.

– Carraovejas, uno de los más prestigiosos grupos del país, se fijó en sus viñedos y firmó un contrato como proveedores para su proyecto en Rioja. ¿Cómo contactan con Cupani?

– Habían oído hablar de nosotros. Necesitaban uva para empezar aquí y, cuando nos conocimos, comprobamos su profesionalidad. Hubo muy buen 'feeling' con Pedro Ruiz Aragoneses y estamos muy contentos de trabajar con ellos. Por un lado, está esta alianza, pero también sigue Cupani por nuestra cuenta. Colaboramos juntos: les ayudamos en lo que podemos y sabemos y ellos hacen lo mismo con nosotros en nuestro proyecto familiar.

– ¿Es San Vicente un pueblo para hacer vinos de talla mundial?

– Sí, por supuesto que sí. Ya hay gente que lo ha demostrado desde hace años. San Vicente tiene 48 kilómetros cuadrados de superficie y hay de todo, pero también unos parajes extraordinarios para hacer vinos al mejor nivel. Tenemos que seguir trabajando, hacer pueblo y hacer nombre.

– Su pueblo es uno de los epicentros ahora mismo de Rioja, con gente joven, como ustedes, que están haciendo las cosas muy bien. ¿Está lo mejor por llegar?

– Espero que sí. Estamos gente joven con ganas de hacer algo conjunto pero cada uno a su modo. No solo en San Vicente, porque también está pasando en otros sitios de Rioja, y es lo mejor que le puede pasar a esta región vitícola. Hay que ayudar a las nuevas generaciones porque es la forma de poner en valor los pueblos y el propio territorio.

– ¿Muere un viticultor de San Vicente con las botas puestas?

– (Risas). Creo que los agricultores en general. La tierra te atrapa y no sabemos hacer otra cosa. Los agricultores tenemos una conexión con la tierra: por un lado, estamos sujetos a sus designios, desgracias incluidas por las inclemencias del tiempo, pero al mismo tiempo eres libre y esa libertad no tiene precio. Es lo que me enseñaron desde niño mis padres y, por eso, si hay un reconocimiento de Tim Atkin que me hace especial ilusión es el de viticultor del año, aunque ni mucho menos lo esperaba. Los prescriptores suelen ocuparse de los vinos, no tanto de las viñas, así que para mí es un premio para todos los agricultores que cuidan sus tierras.