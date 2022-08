Ontañón compra 300 hectáreas de Ribera del Duero El proyecto está aún en una fase inicia y no se ha tomado una decisión definitiva sobre si los terrenos de Soria albergarán en el futuro una bodega o no

Ontañón se ha hecho con 300 hectáreas de Ribera del Duero, concretamente ha comprado una finca en Soto de San Esteban. No es la primer aincursión de la bodeja riojana en la DOCa Ribera, ya que ya cuenta con otras 300 hectáreas en la zona.

Como explica el Heraldo Diario De Soria, su presencia en la D.O. Ribera del Duero se remonta a finales de los años 80 cuando se asentaron en la zona de Sotillo de la Ribera (Burgos). Además, advierten que de las alrededor de 300 hectáreas adquiridas recientemente en Soria «no todas» se dedicarán a viñedos ya que hay partes sembradas con trigo u otros cereales que se mantendrán, según el acuerdo alcanzado. El proyecto está aún en una fase inicia y no se ha tomado una decisión definitiva sobre si los terrenos de Soria albergarán en el futuro una bodega o no.