«La regulación de Rioja debería evolucionar para dar más protagonismo al vino de origen»

Un trabajo sosegado, minucioso, y los contratiempos de una pandemia y un conflicto internacional han obligado a Bideona, el proyecto que Península Vinicultores y Gorka Izagirre alumbraron en 2018, a postergar a este 2023 su lanzamiento como marca de referencia del 'terroir' en Rioja Alavesa. Una apuesta por la distinción, casi quirúrgica, que persigue transmitir en cada copa la personalidad de pueblos, parajes o viñas entre el Ebro y la Sierra Cantabria. Peio Uriarte, responsable de esta bodega defiende la singularidad dentro de un Consejo Regulador y la «perfecta complementariedad» entre los vinos de estilo y los de origen.

- El suyo es el modelo Borgoña o Burdeos. ¿Cómo ven los desencuentros entre la DOCa Rioja y Viñedos de Álava?

- Somos prudentes porque, de hecho, acabamos de aterrizar y estas cosas cuando terminan politizándose... pues se pierde un poco el debate de fondo. Nosotros creemos que en un futuro la región, tanto Rioja Alavesa como Rioja, deberían evolucionar porque son modelos perfectamente compatibles.

- Singularidad sí, pero dentro del Consejo Regulador.

- Mire, a día de hoy existe una regulación dentro del Consejo que nosotros respetamos. Pero es verdad que nuestro proyecto está totalmente diseñado para elaborar vinos de 'terroir' que, como bien dice, son los modelos Borgoña y Burdeos. No inventamos nada. Y, en este sentido, sí creemos que las regulaciones de la Denominación están muy orientadas a los vinos de estilo. Nos gustaría que fuese evolucionando y que nos diese cabida; que la regulación avanzase para que nos permitiese comunicar este tipo de elaboraciones, insisto, amparados por el Consejo Regulador. No hablamos de modelos opuestos, los vinos de estilo y de origen son perfectamente complementarios. Es más, añaden valor a la propia Denominación. Nosotros no vamos en contra, para nada. De hecho nos encantan los grandes vinos de estilo.

- ¿Existe realmente una demanda de mercado?

- Creemos que sí, que los mercados nacional e internacional valoran cuando un vino te traslada a un territorio que ademas emana cultura, calidad e historia. Y creemos firmemente que esa debe ser una de las vías, por eso digo que son perfectamente compatibles tanto el modelo de los vinos de estilo como el de los vinos de origen. Es más, por las características que tiene Rioja y en concreto Rioja Alavesa, debe ser uno de los modelos de futuro de la denominación.

- Parece no tener dudas.

- Para nada, estamos convencidos que todo Rioja y concretamente Rioja Alavesa vive un momento crucial y que poco a poco está evolucionando hacia nueva generación de vinos que hablan más del origen que del método de elaboración. Nuestro proyecto apunta en esta dirección y queremos ser determinantes.

- ¿Les genera cierta inquietud un lanzamiento en un momento en el que fallan mercados internacionales como el británico o se acumula demasiado estocaje en las bodegas?

- No nos preocupa porque seguimos teniendo el mismo reto, poner en marcha una bodega con un producto de alto valor añadido.

- Su primera añada fue la de 2018. Iban a salir al mercado en 2020 con el lanzamiento de la marca...

- ... sí, pero todo explotó en 2020, con el coronavirus, luego llegó la guerra de Ucrania. Llevamos cinco años aprendiendo y trabajando muy concentrados en conocer y entender la región, las viñas, las parcelas y entendiendo las elaboraciones. Ahora nos toca enseñar al mundo lo que estamos haciendo.

Medio millón de botellas

- ¿Cuál es su objetivo de producción?

- Mire, la bodega está dimensionada para poder elaborar a pleno rendimiento el equivalente a lo que puede elaborar un gran 'chateau' de Burdeos, en torno a las 400.000 o 500.000 botellas. Eso nos permitirá por una parte, controlar las cantidades por lotes, mucho más pequeñitos, y por otra conseguir esa escala suficiente para ser competitivos a nivel de costes. Como le he dicho, no venimos para inventar nada, pero sí es verdad que la región Rioja no ha tenido proyectos importantes que apuntaran en la dirección de hacer vinos de origen.

- Dar valor al terruño, la esencia del 'terroir'.

- Imagine una pirámide. Nosotros, en la parte baja tenemos vinos de zona, luego vinos que se producen de forma independiente por municipio (Laguardia, Villabuena, Leza y Samaniego). Y, por último, en la pirámide tendríamos los vinos de paraje o parcela única con elaboraciones totalmente separadas.

- Diferenciación casi quirúrgica.

- Al final todas las denominaciones conocidas articulan la diversidad de su territorio a través de los pueblos. Y en ese sentido Rioja Alavesa es muy diverso, partimos desde el Ebro hasta las viñas más altas de la Sierra Cantabria. Lo bonito es esa diferenciación.

- Y ¿realmente se percibe?

- Mire, después de las primeras cinco añadas le puedo asegurar que se ve claramente el resultado. Se aprecia claramente que el vino de Laguardia siendo muy bueno es distinto al de Leza o Samaniego. La uva tiene en cada pueblo su propio carácter.