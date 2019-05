200 personas disfrutaron con el 'Villabuena Wine Tour' Un grupo de asistentes brinda en una de las bodegas. :: L. R. L.R. Miércoles, 15 mayo 2019, 17:18

LOGROÑO. La localidad de Villabuena de Álava, que presume de ser la población mundial con más bodegas por habitante, acogió el pasado fin de semana a unas doscientas personas que colgaron el cartel de 'no hay entradas' en las cuatro rutas organizadas por las doce bodegas que pusieron en marcha el proyecto 'Villabuena Wine Tour', por el que recibieron el año pasado el premio Best Of de Enoturismo, que concede la Red de Capitales y Grandes Viñedos.

Los participantes no sólo conocieron los diferentes conceptos de bodega y de estilos de vino de la localidad, sino que cataron un vino especial maridado con una tapa en cada una de las bodegas.

Al final de la ruta, los visitantes también asistieron a una actuación de la agrupación de danzadores del municipio, como ejemplo de manifestación cultural de la zona y de la comarca. En la plaza no faltó la música y el buen ambiente en torno a la vinoteca del Hotel Viura, donde se pudieron degustar también la amplia variedad de vinos que se elaboran en Villabuena.

Las diferentes rutas estuvieron formadas por las siguientes bodegas: Luis Cañas, Barronte, Maestresala, Berarte, Araico, Izadi, Frías del Val, Valserrano, Cándido Besa, Bikain, Molina Pérez y Beltxuri. Cada una de las rutas acaba con un último vino en el Hotel Viura, que es también uno de los promotores del proyecto.