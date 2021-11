Planas: «Los Consejos Reguladores son materia de bodegueros y son ellos los que deciden lo que se hace en Rioja» El titular de Agricultura asegura que «con la proposición del PNV no estaba de acuerdo ni el Ministerio ni el Gobierno»

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha afirmado que «los Consejos Reguladores son materia de bodegueros y son ellos los que deciden lo que se hace en Rioja. Los políticos y el Gobierno debemos dejar serenamente tranquilo al sector para que haga lo que tenga que hacer», que ha recordado que la DO es una de las marcas más renombradas de España.

El titular de Agricultura se ha referido a la polémica suscitada la semana pasada, tras la proposición no de ley que iba a presentar el PNV que iba a permitir 'subdividir' la Denominación de Origen Rioja, que finalmente no ha presentado el portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban.

Precisamente, Planas ha comentado que la semana pasada habló con el diputado Aitor Esteban. «Me explicó la situación del PNV con esta proposición con la que no estaba de acuerdo ni el Ministerio ni el Gobierno. Me anunció su intención de retirarla, lo que me parecía una buena iniciativa, seguiremos hablando», ha subrayado.

Planas ha apelado al «diálogo» para solucionar los diferentes asuntos. «Se necesita hablar, aquí tenemos mucho monólogo y poco diálogo. Creo que Esteban con la retirada de la propuesta pensó que mejor en no crear confusión sino serenidad y tranquilidad», ha indicado.