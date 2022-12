La docuserie 'The Heart of Harvest' de Rioja, premiada como Mejor Campaña de Marketing Internacional del ámbito vitivinícola El galardón a la mejor campaña de Marketing Internacional recayó sobre la docuserie 'The Heart of Harvest' del Consejo Regulador, y el premio a la Personalidad del Año fue otorgado a una de las enólogas pioneras de Rioja y de España