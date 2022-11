Premios Wine Up¡ para Bodegas LAN

Jueves, 24 noviembre 2022, 01:00

LA RIOJA. Los vinos Culmen 2015 y LAN a mano 2018, de Bodegas LAN, han sido distinguidos con tres de los galardones más importantes de los Premios de la Guía Wine Up! 2022, entregados el pasado 14 de noviembre en Albacete, informa la bodega. Culmen 2015 obtuvo el galardón 'Nº 1 Best In Class 2022 - Mejor tinto añadas 2017 y anteriores' y el 'Nº 1º Best In Class 2022 - Mejor compra de 30,01 a 45€', con 96 puntos en la guía. LAN a mano 2018 recibió el 'Nº1º Best In Class 2022 - Mejor compra de 20,01 a 30€'.