Fernando Mora, en un momento de la jornada Imaginext. / Juan Marín

«El productor que no mire a la ecología se está dando un tiro en el pie» Fernando Mora El 'máster of wine' y pequeño bodeguero en Valdejalón considera que la sostenibilidad es «una oportunidad», aunque no solo implica respeto al viñedo sino «compromiso social con el pago por la uva y con no vender a cualquier precio»