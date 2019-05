Rioja autorizará nuevos etiquetados pero exigirá veracidad El Consejo aprobará un protocolo para regular indicaciones de nuevos métodos de elaboración y de viñedos | La propuesta que hoy debate el pleno pretende ser 'aperturista' con los textos, aunque reclamará que lo que se diga sea real y demostrable ALBERTO GIL Logroño Viernes, 31 mayo 2019, 07:35

El pleno del Consejo Regulador aprobará hoy una propuesta para los nuevos etiquetados de vino de Rioja en los que podrán incorporarse referencias expresas a nuevos métodos de elaboración o a características de los viñedos, pero siempre que haya una trazabilidad real verificable. Asimismo, la regulación servirá también para normalizar la 'creatividad' que se ha desarrollado en los últimos años, en casos de forma 'alegal' o cuando menos sin control. En este sentido, Rioja tiene protegidas las menciones tradicionales de envejecimiento (crianza, reserva y gran reserva), con la prohibición expresa de cualquier alusión a la madera o el roble si no cumple los tiempos mínimos y con el tipo de barrica empleada (225 litros), así como los términos de zonas y municipios, salvo para las bodegas que están trazados como elaboradores de estos vinos, aunque hay etiquetas en el mercado que 'alegalmente' también los estaban empleando.

Hasta ahora, el Consejo estaba informando negativa o positivamente de las etiquetas, pero no ha abierto actas para su posterior sanción por parte de la AICA, salvo casos muy descarados y, cuidado, porque a partir de ahora podría empezar a hacerlo. En este sentido, la iniciativa parte de los propios servicios jurídicos que, tras la aprobación de la nueva categoría de Viñedo Singular y el desarrollo de las menciones de municipio y zona en el 2017, propuso a las asociaciones regular el empleo de muchos términos que varias bodegas ya estaban utilizando con una hoja de ruta para actuar de forma objetiva. De hecho, el Consejo tiene una trazabilidad casi absoluta de cada depósito de vino y, a partir de ahí, el Grupo Rioja trabajó con un esquema regulatorio que hoy se aprobará en el pleno, aunque algunos temas quedan, de momento, en el 'cajón' por discrepancias entre las distintas asociaciones.

Lo que se aprueba

Sobre viñedos, elaboración, propiedad, selecciones...

Aunque no hay consenso al 100%, el pleno del Consejo regulará hoy cuestiones como los términos 'madurado en bodega', las selecciones especiales, los viñedos viejos y de altura, la propiedad de viñedo y bodega o nuevos métodos de elaboración (lías, hormigón, tinajas...). En la información inferior, se detallan cada una de estas propuestas y cómo saldrán finalmente.

Lo que no se aprueba

Ubicación de bodega, 'contras', 'single vineyard'...

Uno de los motivos que llevó a los servicios jurídicos a proponer regular estas cuestiones son las nuevas indicaciones geográficas y los vinos de Viñedo Singular. Estos últimos saldrán al mercado en breve, pero ya hay expresiones en etiquetas que pueden confundir al consumidor. Es el caso de la leyenda 'single vineyard' que, aunque hace referencia a que el vino procede de un único viñedo (nada más), puede llevar a equívoco con la nueva categoría de 'Viñedo Singular', que tiene una normativa propia mucho más exigente. En este caso no se cuestiona la veracidad del origen de las uvas, sino que se trata de proteger una figura trazada y reconocida como el viñedo singular. De momento, no hay consenso, ya que hay asociaciones que quieren que se permita, pero, mientras no se autorice expresamente, el uso de la leyenda 'single vineyard' estaría prohibido.

Algo similar sucede con varias etiquetas que, en los últimos años, utilizan el nombre del municipio (vino de San Vicente, viñedos de Laguardia...) sin que las bodegas hayan trazado la producción como vino municipal. El Consejo ha informado hasta ahora negativamente de estos casos (están en el mercado en situación 'alegal') sin pedir sanción, aunque a partir de ahora podría abrir actas y enviarlas a la AICA con el fin de proteger los vinos de pueblo.

Otro tema de miga es una propuesta para indicar en el propio frontal de la etiqueta 'Bodega ubicada en...' (el nombre del municipio). Hay alguna casa histórica que lo usa y alguna nueva que se ha sumado, pero, habiéndose aprobado la posibilidad de trazar los vinos de pueblo, chirría un poco. El vino municipal obliga a que las uvas procedan de donde hacen referencia, pero 'Bodega ubicada en...' solo aporta que la embotelladora está allí. Es decir, podría llevar a error al consumidor y hay asociaciones que entienden que hay que prohibir la leyenda y otras que no. En todo caso, mientras no se autorice expresamente, tampoco se podría usar.

Otro tema complicado es el de las contraetiquetas, donde la gente acostumbra a tirar de literatura creativa para describir su vino. Grupo Rioja pretende dejar 'manga ancha', pero hay asociaciones que piden que las mismas exigencias para las etiquetas se apliquen también a las 'contras', con lo que, de momento y como sucede con los casos anteriores, hay que tener cuidado con términos protegidos o que no se pueden demostrar.

Respecto a las indicaciones geográficas, hay otro asunto que es una realidad en el mercado, como hacer referencia a parajes geográficos o incluso comarcas . Son casos como 'Sierra de Yerga' o 'Sierra de Cantabria', 'Toloño', etc. Al no haber una figura protegida legalmente (sólo lo están los vinos municipales y de zona), podrían seguir empleándose.

Los 'semicrianzas' 'Madurado en bodega': admitido pero sin meses

El nuevo etiquetado seguirá protegiendo las menciones tradicionales de envejecimiento (crianza, reserva y gran reserva).Desde hace muchos años se elaboran vinos con 'semicrianzas' (estancias cortas en barrica que no llegan a los tiempos mínimos exigidos por el reglamento), cuya alusión en la etiqueta ha estado prohibida. Los operadores idearon el término 'Madurado en bodega' para hacer referencia a que no eran vinos jóvenes. El Consejo asumirá a partir de hoy dicho término, pero prohibirá cualquier uso de 'por tantos meses'. El tema es polémico porque hay varias bodegas que usan 'madurado seis meses en bodega...'. También seguirá prohibida cualquier combinación con dibujos o menciones a barrica, roble o madera en las etiquetas.

Las selecciones especiales Las ediciones o colecciones limitadas:admitidas

Selección especial, de la familia, selección de viñedos, colección, edición limitada, serie limitada... Son términos que suelen encontrarse en las etiquetas. El Consejo Regulador permitirá estas leyendas, aunque con la condición de que la bodega comunique a la entidad en qué consiste la selección y el número de botellas que completan el lote. El problema es que la propuesta que va hoy al pleno, si bien obliga a concretar la selección al Consejo, es voluntario concretársela al consumidor. Es decir, éste puede encontrarse con selecciones de 1.000 botellas o de un millón, sin que haya obligación de informarle. Los promotores de esta 'libertad' dicen que el consumidor no es tonto y que la marca no se arriesgará a seleccionar un vino si no lo está.

Los viñedos viejos Viña vieja: a partir de 35 años y hasta prefiloxéricas

Teniendo, como tiene, el ConsejoRegulador un registro de la edad de los viñedos (aunque con lógicas incorrecciones en los más antiguos) nos hemos acostumbrado a leer en las etiquetas que la viña vieja, cada vez más escasa, la tiene todo el mundo. Por primera vez se regulará y el límite se ha establecido en 35 años (en sintonía con la edad mínima exigida para poder aspirar a la nueva categoría de Vino de Viñedo Singular). También se permitirá indicar 'viñedos centenarios' e incluso 'prefiloxéricos' (alguno queda), pero habrá que demostrarlo. Se autorizará también indicar una leyenda en la etiqueta con 'Viñedo de más de x años', pero siempre no por más producción que la que tengan realmente los viñedos de más de 'x' años.

La altura de los viñedos Viñedos de altura:a partir de 550 metros de altitud

Es uno de los temas que probablemente salga adelante en el pleno de hoy, aunque no todo el mundo está de acuerdo con la propuesta, que parte del Grupo Rioja y que sitúa la cota para poder indicar 'Viñedos de Altura' en la etiqueta a partir de 550 metros. Ocurre como con la viña vieja, es un término que se ha puesto de moda y que encuentra receptividad en el consumidor, probablemente por las preocupaciones por el cambio climático. Alguna organización propone subir la cota mínima a 600 metros, pero la propuesta, que saldrá hoy, va con 550. La altitud media del viñedo en Rioja puede situarse en torno a 490 metros, con lo que, aproximadamente, el 30% de las cepas están por encima de los 550 metros.

Viñedos en propiedad Viñedo propio:sí, pero acreditando que lo es realmente

Cuando más del 80% del viñedo de Rioja es propiedad de viticultores, la mayoría de ellos que no embotella, hay que plantearse si no hay demasiadas etiquetas con la leyenda de 'viñedos propios' o 'viñedos en propiedad'. En este sentido, la regulación propuesta en el pleno del Consejo Regulador plantea que se tenga que acreditar por trazabilidad que el vino proceda realmente de viñedos en propiedad de la bodega o del grupo empresarial. En su defecto, se deberá acreditar un título jurídico que garantice la disponibilidad del viñedo por un mínimo de diez años. Es la misma fórmula, en cuanto a la propiedad o arrendamiento fijo, que se exige, por ejemplo, para poder elaborar y etiquetar un vino como de Viñedo Singular.

Embotellado en la propiedad Tener propiedad significa poseer bodega y embotellar

Para tener 'propiedad', hay que tener una bodega. Eso es lo que básicamente se pretende regular, con lo que las elaboraciones de alquiler o los conocidos como 'por/para' no podrán usar esta mención de 'embotellado en la propiedad' en las etiquetas, que se utiliza comúnmente. Por un lado, se exige que la marca empleada sea propiedad de la bodega o del grupo empresarial y, por otro, que éste último retenga también la titularidad de las instalaciones donde se realice el embotellado y, por tanto, esté dentro del registro equivalente del Consejo Regulador. Como en todos los casos de todas las menciones que se pretenden regular, la indicación no podrá representarse con caracteres más grandes o más gruesos que los de la palabra 'Rioja' en la etiqueta.

'Nuevas elaboraciones' Lías, hormigón, tinaja... Se puede poner si es cierto

Aunque la Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja defiende a capa y espada la categorización de vinos (crianza, reserva y gran reserva)en función de sus tiempos de envejecimiento y el tipo de envase (barricas de 225 litros), hay nuevas formas de elaboración demandadas por el consumidor que pueden suponer valor añadido para el vino o las etiquetas. Se trata de términos como 'fermentado sobre lías', 'fermentado en hormigón', 'elaborado (macerado) en tinaja de barro'... La norma general propuesta establece que se podrán utilizar todas estas menciones en las etiquetas cuando, por trazabilidad, el bodeguero pueda demostrar que el vino ha sido elaborado realmente de dicha forma o empleando dicha técnica.