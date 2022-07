Miércoles, 20 julio 2022, 02:00

LA RIOJA. El sábado 23 de julio Hacienda López de Haro propone una nueva cita con el vino, las tapas y la música en directo en la terraza de su bodega, situada en San Vicente. La iniciativa enoturística invita a disfrutar del atardecer con un buen vino y el mejor ambiente musical, en este caso de la mano del dúo The Nowhere Plan, tributo a The Beatles. La bodega pone autobús de ida y vuelta desde el Espolón (salida a las 18.30 horas) con precios de 20 euros y 25 con bus.