«Los blancos de Rioja están entre los mejores del mundo»

La 'revolución' que vive Rioja con nuevas maneras e ideas no es exclusiva de los tintos. Los blancos tampoco pasan desapercibidos para Atkin.

– ¿Hay cada día mejores vinos blancos en Rioja?

– Sin duda. Los blancos de Rioja están dentro de los mejores del mundo. Lo dije en Instagram. Hubo gente que no piensa lo mismo y me replicó, pero yo lo creo de verdad. Los únicos 100 puntos que he dado a un vino en mi vida es a un blanco de López de Heredia Gran Reserva del 2001. Desde hace 15 años la evolución de los blancos de Rioja es extraordinaria, eso sí, con las variedades clásicas y la maturana. Hay una paleta tan amplia de viñedo y variedades, zonas y parcelas en Rioja, que los blancos mejoran cada año.

– ¿Y el tempranillo blanco?

– A los viticultores les gusta mucho y he probado buenos vinos, pero con el cambio climático creo que tiene sus limitaciones. No creo que sea una variedad 'top'. Veo más futuro para viura, malvasía, garnacha y maturana blanca porque conservan mejor la acidez.

– No le pregunto por las novedades. Esperaré al informe, pero ¿algún cien puntos?

– Habrá que esperar y comprar el 'report' (risas). El año pasado puse 99 puntos. Este año veremos... Eso sí, cada año los vinos en general mejoran.