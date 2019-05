El 'tuit' de la feria: «Porfa, porfa... Luis Gutiérrez pásate a catar» Gutiérrez con los Winedrinkers. ALBERTO GIL Logroño Domingo, 12 mayo 2019, 12:53

La presencia de Luis Gutiérrez, el 'hombre Parker' en España, acompañando al bajo al grupo musical 'Winedrinkers', formado con amigos bodegueros y otras muy conocidas caras del sector del vino, fue una de las sorpresas de Fenavin con una actuación en una de las carpas tras la primera jornada de feria.

Las puntuaciones de la revista Parker pueden cambiar de la noche a la mañana el destino de una bodega y el prescriptor ha sido cuestionado en ocasiones (no sólo en Rioja) por no ampliar el número de referencias que valora en sus informes para 'The Wine Advocate'. Desde luego, muchas bodegas de Rioja aspiran a que el crítico, que además de analizar los vinos españoles hace lo propio con los argentinos, chilenos y con los de la región francesa de Jura, pruebe sus vinos.

Al concierto acudieron decenas de bodegueros participantes en Fenavin y, entre ellos, las riojanas Leire (de Bodegas Bohedal), Pilar (de Ramírez de la Piscina), Estela (de Bodegas Lecea) y Lara (de David Moreno) que dedicaron un divertido tuit al bajista de los Winedrinkers: «Las @bodegasderioja lo petamos en el concierto..., porfa, porfa... pásate a catar».