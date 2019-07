La UAGR-COAG rechaza que se permita la posible generación de más vino común en Rioja La organización agraria ha votado en contra de las normas de campaña aprobadas por la Denominación de Origen L. R. Miércoles, 17 julio 2019, 16:39

La Unión de Agricultores ha votado en contra de las normas de campaña aprobadas en la DOCa Rioja para 2019 debido a que «el mal llamado stock cualitativo solo servirá para generar más vino común en un contexto de descenso de ventas y exceso de existencias«, ha afirmado la organización agraria en una nota.

En en ese mismo texto, se añade que «el panorama de ventas descendentes y las previsiones que se esperan para la ratio entre 3,20 y 3,40 para fin de año recomendaban para esta próxima campaña 2019 no aprobar en la DOCa Rioja unos excesos de producción por encima del 101% de rendimiento base acordado el año pasado«. »Visto el excedente de vino común a nivel estatal y los litros almacenados como stock en la DOCa Rioja tampoco parece correcto desviar más vino en la DOCa a vino común y/o stock«, se añade.

Para la UAGR la situación actual del mercado del Rioja aconseja prudencia en los rendimientos, «no la introducción de un 9% más de uva para stock cualitativo cuyo destino final podría ser el de vino común». A esto hay que sumar, además, «una situación estatal excedentaria del mercado del vino sin indicación de calidad, lo que sin duda presionará a la baja el precio del vino riojano, tanto del acogido a la DOC Rioja, como del no amparado».

La UAGR-COAG recuerda, por último, que en el 2018 votó en contra del stock cualitativo debido a que si las ventas no acompañaban y el vino almacenado en esta categoría no resultaba amparado, iría para vino común y no a la destilación. «Tras la campaña pasada en la que por primera vez se almacenó un stock que podría acabar como vino común, ahora se ha aprobado la entrada en bodega para la próxima de un 9% más con el que podría suceder lo mismo», añade. «En esta situación la Unión considera que es totalmente necesaria la contención de rendimientos para no poner en peligro la rentabilidad de los viticultores», finaliza.