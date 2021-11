Una voz unánime en defensa de la autonomía del sector

Después de la tempestad de la última semana, cuando las aguas todavía bajan revueltas por el Ebro, el llamado 'Foro social para la defensa de la DOCa Rioja', convocado por la presidenta Andreu, se esforzó por transmitir una imagen de unidad. Todos los presentes coincidieron en señalar su apuesta por una denominación única que avance según los principios y las normas marcados por el Consejo Regulador. Una oposición frontal, por lo tanto, a la proposición del PNV que pretendía en la práctica la escisión de Rioja Alavesa, que contaría con sus propias normas y su Consejo Regulador y que solo se mantendría nominalmente como parte integrante de la DOCa.

Ese el fue el punto fundamental y casi único de la reunión; un punto en el que coincidieron tanto los representantes del sector como los portavoces de los partidos políticos y los de otras instituciones convocadas (sindicatos, empresarios, universidad y medios informativos). Andreu, en su intervención inicial, marcó el terreno: «Tenemos que conseguir un objetivo único, que todos tenemos claro. Lo que no quiero es que haya enfrentamiento. Ni con vecinos ni con partidos políticos. Me gustaría una posición común, de unidad, con nuestro tesoro, que es el vino de la DOCa Rioja». Esa posición común se resume en un compromiso: respeto a la independencia del sector, representado en la Interprofesional y en el Consejo Regulador, apoyo a todas sus decisiones y rechazo de cualquier injerencia política.

Con ligeras variaciones, en ese compromiso coincidieron todos los asistentes. Lo resumió en una frase lapidaria Julián García, de Fecoar: «Rioja no entiende fronteras administrativas ni de ideologías políticas». Muchos de los representantes del sector coincidieron en señalar que la diferenciación ya era posible y que lo que se había pretendido era, por motivos políticos, levantar una frontera artificial. Pero los asistentes también coincidieron en que el PNV insistirá con su propuesta y que, aunque se había conseguido despejar este balón, la pelota volverá tarde o temprano al césped. El director del Grupo Rioja, Íñigo Torres, señaló la necesidad de mantenerse firmes en la defensa de la unidad de la Denominación: «La diferenciación es perfectamente factible ya, pero la unidad y la unicidad no son cuestionables. De aquí debe salir un mensaje claro: somos un sector perfectamente organizado y representado. Nuestro mensaje es sencillo: solo pedimos a las instituciones que no solo respeten sino que apoyen las decisiones que tome el sector».

El consenso general solo dejó entrever alguna grieta cuando Concha Andreu pidió «no hacer ruido» cuando haya un ataque de este tipo: «Soy partidaria de dejar hacer y de ir evolucionando de manera serena y firme». El portavoz popular, Jesús Ángel Garrido, le replicó que en este asunto «cabía una leal confrontación política». «No necesitamos ninguna confrontación política, sino dejar actuar al sector», le rebatió la presidenta. Más allá de este mínimo rifirrafe, de una levedad casi afectuosa para lo que se suele ver en el Parlamento, el foro social se cerró con su objetivo cumplido: una exhibición de unidad en torno a la configuración actual de la DOCa.