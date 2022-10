El Gobierno vasco da el visto bueno a la denominación de origen 'Viñedos de Álava'

Luz verde. El Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) publica este martes la orden por la que se aprueba la Denominación de Origen Protegida 'Arabako Mahastiak' (Viñedos de Álava). El impulso decisivo para que la Asociación de Bodegas de Rioja Alavesa (ABRA) pueda comercializar sus caldos con una etiqueta específica que destaca su singularidad; al margen, en definitiva, de la DOC Rioja.

El Departamento de Desarrollo Económico que dirige Arantxa Tapia concede de este modo lo que oficialmente se denomina «Protección Nacional Transitoria» (PNT) tras comprobar que cumple con todos los requisitos que marca la ley. Atiende así una solicitud que ABRA cursó a principios de julio. Y que podrá utilizarse de manera efectiva hasta que la Comisión Europea (el Ejecutivo de Bruselas) tome una decisión en firme sobre el expediente que le fue remitido a finales de mayo por el Ministerio de Agricultura, y que no cuenta con el aval de Madrid -ha emitido informes negativos- y, por supuesto, ha movilizado durante años a la DOC Rioja para frustrarlo.

EL DATO 2016. ABRA impulsa la iniciativa con 40 bodegas; una cifra que después no se ha consolidado. En 2017, el Consejo Regulador intentó parar la iniciativa creando los vinos de zona y municipio. En 2021 llevaría a los tribunales al Gobierno vasco para frenar Viñedos de Álava. ABRA pidió en julio la DO transitoria que ahora se concede.

El proceso arranca a partir de mañana -la orden se hace efectiva al día siguiente de su publicación-. Pero no implica el uso inmediato del nuevo etiquetado. La nueva denominación de origen (DO) tendrá que aprobar unos estatutos, cuyo borrador obra ya en poder del Gobierno vasco. De forma «inminente» (no se descarta que pueda ser esta misma semana) se convocará una reunión a tres bandas: ABRA como entidad solicitante, Diputación de Álava, como institución competente, y el propio Gobierno vasco como órgano tramitador.

En esa reunión se debería aprobar el reglamento de la nueva DO. Y una vez quede validado será la denominación la que tendrá que gestionar el proceso de adhesión de las bodegas, con la documentación pertinente que se les solicite; un proceso reglado, similar al que se establece en cualquier otra DO.

Normas y criterios propios

El ente funcionará con normas propias y con un criterio claro, según la información que ha trascendido en las últimas semanas sobre ese borrador de estatutos: Viñedos de Álava exigirá que los bodegueros elaboren sus vinos de forma mayoritaria con su propia uva -se establece un máximo de un 25% de vino y mosto ajeno para crianza-, con sus propios parámetros de rendimientos y producción. Teniendo en cuenta que la cosecha de este año acaba de concluir, la incógnita reside en si llegarán a tiempo para la comercialización de esa producción con el nuevo marchamo. Las bodegas que den el paso no podrán comercializar otros caldos con la DOC Rioja tras el veto del consejo regulador de Logroño.

Sea como fuere el procedimiento está en marcha. Y aunque en un primer momento se consideró que el 'ok' iba a ser automático, la realidad es que ha tardado más de dos meses en resolverse por «cuestiones de valoración técnica», explican fuentes consultadas por este periódico. Pero llegados a este punto, el procedimiento administrativo entra en un carril conocido. La Fundación Hazi, por ejemplo, también vinculada al departamento de Tapia, queda autorizada a realizar tareas de control, como actúa por sistema con todas las denominaciones de origen de Euskadi.

LAS CLAVES Nuevo consejo regulador. De forma «inminente» y en una reunión con la Diputación, saldrán adelante los estatutos

Permiso transitorio. La Comisión Europea trabaja con el expediente desde mayo, con informes negativos de Madrid

Criterios. La nueva DO funcionaría al margen de la DOC Rioja y marcaría sus rangos de rendimiento y producción

La orden del Gobierno vasco será notificada al Ministerio de Agricultura y deberá publicarse también en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Aunque respecto a ese trámite, Lakua puntualiza: se requiere dar el paso, pero el proceso ya abierto no está supeditado a ello. Dicho de otro modo, la nueva denominación de origen sigue su curso aunque esa 'publicidad' en el BOE no se diese o llegara con retraso. Contra la orden, que pone fin a la vía administrativa, se pueden interponer recursos de reposición ante el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente.Con la autorización del ala jeltzale del Ejecutivo vasco arrecia un desencuentro con su socio. Los socialistas, si bien han reconocido las «cualidades específicas» de los caldos de Rioja Alavesa -lo planteaba en estos términos hace poco más de un mes su líder, Eneko Andueza- han abogado porque las bodegas continúen operando bajo el paraguas de la DOC de siempre. Ni que decir tiene que el Gobierno también socialista de Concha Andreu en La Rioja ha sido el más beligerante contra la alternativa. Recientemente el ministro de Agricultura, Luis Planas, aseguraba en el Senado que era «un poco anormal» la pretensión de ABRA.