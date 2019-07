Viñedos del Contino: segunda parte Jorge Navascués, con sus propuestas de Contino. :: l. r. Jorge Navascués lanza sus primeros vinos de la emblemática finca de CVNE | El enólogo aragonés, que sustituyó a Jesús Madrazo en la vendimia del 2017, presenta el nuevo blanco y la nueva garnacha de la casa ALBERTO GIL Logroño Miércoles, 31 julio 2019, 08:49

Recién cumplido su segundo cumpleaños en Viñedos del Contino, el enólogo aragonés Jorge Navascués recuerda como si fuera ayer su llegada a la propiedad del Grupo CVNE: «Entré el 16 de agosto del 2017 y, cuando aquí se vendimia habitualmente la segunda o la tercera semana de septiembre, me encontré con la cosecha más temprana de Rioja». «Fue un cúmulo de sensaciones -continúa-, de alegría por recibir una oferta de una gran compañía histórica como CVNE, de nervios por la premura de la vendimia y por la responsabilidad y, finalmente, de satisfacción por el trabajo bien hecho, aunque también me ayudó la extraordinaria calidad de la añada que tuvimos aquí, donde no nos vimos afectados por la terrorífica helada».

Al margen de algunos ensamblajes de vinos del 2016 con los que está trabajando, Navascués acaba de lanzar al mercado sus primeros vinos del 2017, entre ellos Contino Blanco y el varietal de garnacha de la finca -uva que Navascués conoce como nadie, de sus orígenes y su proyecto personal de Campo de Borja-, ambos por primera vez en botella 'borgoña', lo que ya puede interpretarse como toda una declaración de intenciones: «Salvo algún asesoramiento muy concreto, yo no había hecho Rioja hasta ahora y tengo mucho respeto por esta denominación, por una casa centenaria como CVNE y por el trabajo histórico que se hizo en Contino». «Mi antecesor, Jesús Madrazo, me ayudó mucho a entender este maravilloso viñedo durante esta vendimia exprés, pero sí que estoy trabajando con una crianza un poco diferente, más corta, para limitar un poco su presencia en algunos vinos», agrega.

Contino Blanco 2017 Elaborado con viura (90%) y garnacha blanca (10%), es una producción de 11.000 botellas de los viñedos de la finca. Se presenta por primera vez en botella borgoña con un precio de 25,25 euros. Contino Garnacha 2017 Varietal (100%) de garnacha tinta, es también una edición limitada de 5.300 botellas de los viñedos de Contino. Se presenta también en botella borgoña con una crianza de 14 meses en barricas de 500 y 400 litros. Su precio es de 25,25 euros.

Si una finca, un viñedo, puede definir el 'terroir', esa es Contino: 62 hectáreas del primer conceptual château bordelés de Rioja en torno a una casa solariega. Los viñedos se hincan sobre las terrazas que descienden lentamente por el meandro de Laserna sobre el río Ebro, desde los 450 metros de la parte más alta a los 350 metros, con un microclima específico y diferentes suelos y variedades que dan lugar a una amplísima parcelación de pequeños viñedos y corrillos.

José de Madrazo Real de Asúa, descendiente de la familia fundadora de Bodegas CVNE, fundó en 1974 Viñedos del Contino en la finca de uno de los mejores proveedores de la casa centenaria (la familia Pérez Villota), con la que se mantuvo una fructífera sociedad hasta hace unos años cuando la propiedad se dividió. Basilio Izquierdo en los primeros años y Jesús Madrazo, hijo del fundador de Contino a partir de los 90, entendieron como nadie este viñedo al que dieron personalidad las plantaciones de graciano.

La nueva etapa de Jorge Navascués ya es una realidad y, a juzgar por sus primeros resultados, Viñedos del Contino continuará siendo una de las grandes referencias de Rioja.