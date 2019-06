El vino de Rioja tomará La Ribera

Nace un nuevo evento para disfrutar del vino, una nueva experiencia para poder conocer de primera mano los frutos del trabajo de las bodegas de la Denominación de Origen Calificada Rioja. Nace 'Noches de vino/Días de Rioja', una iniciativa organizada por lomejordelvinoderioja.com, portal líder en su ámbito informativo perteneciente a Diario LA RIOJA, que se desarrollará los próximos 28 y 29 de junio en la plaza de toros de La Ribera.

La propuesta, que cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de la capital riojana, Ramondin, Argraf, JDueñas& Alan y Tonelería Quercus, con la colaboración de Terabyte 2003, busca poner en relieve los grandes vinos que se elaboran en la denominación. Para conseguirlo se ha buscado dar un paso más y apostar por una evolución del exitoso 'Riojano, Joven y Fresco'. Se han escuchado igualmente las reivindicaciones de las bodegas y así se ha construido un evento que busca convertirse en una referencia en el sector vitivinícola.

Los cambios con respecto al 'Riojano, Joven y Fresco' son muchos. En primer lugar, la ubicación. Se ha optado por la plaza de toros de La Ribera por gozar de una fácil accesibilidad para las bodegas participantes y para el público asistente. De igual manera, permite controlar mejor el aforo máximo marcado tanto por la Administración como por la organización.

Para la cita, que pretende promover un consumo responsable de vino, ya han confirmado su asistencia cerca de una treintena de bodegas de reconocido prestigio, quienes darán a catar sus vinos jóvenes, sus blancos, tintos o rosados. Pero no solo esos. También se podrán probar sus crianzas, reservas, grandes reservas, vinos de autor o singulares... Lo que ellas deseen.

Y lo harán, además, en dos momentos diferentes. La jornada inaugural se desarrollará en horario vespertino. Las taquillas se abrirán a las 18.30 horas y las puertas de la plaza de toros lo harán a las 19 horas para cerrarse a las 23.30 horas. Mientras, el sábado 29 de junio el horario cambiará. La apertura de las puertas está prevista para las 12.30 horas y las taquillas comenzarán a funcionar desde el mediodía. El evento se prolongará hasta las 17.00 horas.

Mucho más que vino

Pero 'Noches de vino / Días de Rioja' es mucho más que vino. Los presentes podrán también disfrutar de la gastronomía. Productores artesanos ofertarán dulces, choripanes, patatas asadas y de bolsa. Los bocadillos no faltarán, ni tampoco las especialidades de varios 'food trucks' en los que se podrán adquirir desde tacos hasta hamburguesas, pasando por salchichas, helados, molletes de jamón o café. También los veganos encontrarán su espacio. Así, empresas como Flor y Nata, La Casquería, Pafritas, Barrio Bar, The Way, Fast Food Gourmet, Helados González, Pámpano/Delicious o La Kriba ya han confirmado su presencia. Y además de beber y comer bien, los presentes podrán escuchar buena música. Durante las dos jornadas habrá actuaciones. De momento, está confirmada la presencia de 'Sonic Sisters' y 'Dj Guatecón' y próximamente se cerrarán nuevas intervenciones.

Así tomará forma una cita para la que no se permitirá la entrada de comidas ni de bebidas del exterior. Además, los menores de edad solo tendrán acceso al recinto acompañados de un adulto y previa compra de las pertinentes entradas. Éstas están a disposición de los interesados a través de la página web www.oferplan.larioja.com o a partir del 22 de junio en puntos de venta como Escala, las librerías Santos Ochoa y Diario LARIOJA, aparte de en las propias taquillas de la plaza de toros en los dos días del evento.

Los asistentes tendrán la opción de adquirir las entradas de jornada, con un coste de 12 euros, con libro de cata y cinco fichas disponibles, o el abono para las dos citas, que incluye diez fichas y el libro de catas. Además, en la plaza de toros se habilitará un espacio para comprar más fichas, al precio de 1 euro la unidad. Los vinos se dividirán en dos categorías:por los jóvenes se deberá entregar una ficha y para los crianzas, reservas, grandes reservas, vinos de autor y singulares las bodegas tendrán la potestad de decidir cuántas fichas aportarán los consumidores.

Vino, música, gastronomía y un consumo responsable se darán la mano para la primera edición de la iniciativa 'Noches de vino/Días de Rioja', una propuesta novedosa que tendrá en La Ribera su epicentro.