«Hoy en día hay muchos más vinos mejores en Rioja que hace 25 años»

Julio Sáenz es uno de los enólogos más consistentes del país, una pieza clave en La Rioja Alta, SA, bodega centenaria que trabaja, con mucha paciencia, en la elaboración de vinos de guarda. Normalmente alejado del foco mediático, Julio Sáenz, con 26 años ya de experiencia en la casa, acaba de ser reconocido por la Semana Vitivinícola mejor enólogo del país y su vino, el Gran Reserva 890, el mejor de España.

– Premio por partida doble. ¿Para estar contento no?

– Por supuesto, pero el Gran Reserva 890 es un vino que ha estado doce años en bodega y por lo tanto es un premio para mucha gente y, sobre todo, para la bodega, que apuesta por elaborar este tipo de vinos en los que la selección y la paciencia es fundamental. El premio, más que del enólogo, es de la bodega.

– Sí, pero ¿mola?

– Sí, claro. Los premios siempre ayudan. Cuando entré en la bodega en 1996 los clásicos estábamos fuera del foco de la crítica y de las puntuaciones, pero ahora volvemos a estar un poco en boga. Lo que quiero decir es que el 890 no es vino al estilo de una persona, sino el estilo de la bodega.

– ¿Un estilo que, aun siendo clásico, también ha evolucionado en este tiempo?

– Sin duda. La evolución ha ido hacia reforzar la primera impresión, con más color y con aromas más frescos pero en la boca mantener la complejidad y la elegancia característica.

– ¿Fue difícil para usted asumir esa evolución, renovación al fin y al cabo, de los vinos de la casa cuando sustituyó a un enólogo histórico como José Gallego?

– Yo creo que me lo pusieron muy fácil. En 1996 era responsable del control de calidad y la misión era ir aprendiendo de los vinos con José Gallego. Trabajé con él nueve años y eso me dio muchas tablas. Siempre me he sentido muy respaldado.

– ¿Hace La Rioja Alta, SA mejores vinos ahora que entonces?

– Diría más bien que son distintos. Cuando yo entré a trabajar en la casa, a mediados de los años 90, estaban de moda los vinos de alta expresión, muy rotundos y los elaboradores clásicos sufrimos aquello. Hacíamos entonces vinos más ligeros, pero extraordinariamente complejos y no dudaría en calificar de joyas enológicas los 890 de 1995 ó 1996, por ejemplo. Sí es cierto que aquella corriente renovadora de los años 90 nos hizo también evolucionar a nosotros hacia un poco más de color, volumen y estructura. En el caso del Viña Ardanza por ejemplo, con la cosecha 2001 dimos un salto muy importante, hasta el punto de que cambiamos la etiqueta como una reserva especial para ver cómo recibían el vino nuestros clientes de siempre. La cosa fue bien y, luego en 2010, volvimos a hacer otro cambio y, de hecho, fue a partir de ahí cuando la etiqueta de Viña Ardanza incorporó definitivamente el color azul.

– ¿Cambios sutiles con el paso del tiempo, pero quizá no tanto para usted, como elaborador en su momento?

– Así es. El gran éxito, y reto, de La Rioja Alta, SA es evolucionar sus vinos sin perder la identidad. Cada pequeño cambio en esta bodega tarda seis o siete años en poder apreciarse. Por ejemplo, desde 2015 utilizamos las máquinas de selección óptica en bodega. Es la añada actual de Viña Ardanza, por lo que han pasado siete años hasta que puede apreciarse esa mejora, que la hay por supuesto.

– Y en Rioja, ¿hay mejores vinos ahora que hace 25 años?

– Creo que muchos más vinos mejores que entonces. La selección, el control y el conocimiento de los viñedos es mucho mayor ahora que antes. Además, hay una nueva generación extraordinaria que está empujando y mucho. Tienen una visión más internacional de los vinos, prueban vinos de todo el mundo y no tienen miedo a arriesgar. Creo que viene una muy buena época para Rioja y la tenemos que aprovechar.

«Cada pequeño cambio en una bodega como ésta tarda 6 ó 7 años en poder apreciarse» EL CONCEPTO CLÁSICO

«Hay ahora mismo una nueva generación extraordinaria, que empuja y arriesga» EL FUTURO DE RIOJA

– ¿Cómo se hace un vino como el 890, que está doce años en bodega antes de salir al mercado?

– Con mucha paciencia. El Gran Reserva 890 únicamente sale a mercado tres cosechas de media cada diez años. Las uvas proceden de viñedos en zonas muy altas, que nos dan mucha estructura y, luego, requiere mucha paciencia. El vino necesita domarse durante seis años en roble y otros seis en botella para conseguir lo que queremos. Cada seis meses hacemos una trasiega barrica por barrica y eliminamos aquellas que no nos gustan. Es una selección total, una selección de la selección. Por eso cada añada nunca tiene las mismas botellas. En todo caso, es todo un reto. Cuando un vino está doce años en bodega te arriesgas incluso a que cuando salga al mercado hayan cambiado los gustos.

– Sigue aún en el ajo, pero ¿qué me dice de este vendimia?

– La primera fase fue más complicada, porque las viñas jóvenes de secano sufrieron mucho. Es cierto que ha habido que tomar decisiones, pero la sanidad nos ha permitido trabajar con tranquilidad, sin la presión de la botrytis. Nuestra estrategia ha sido ir muy despacio. Incluso con dos y tres pasadas por un mismo viñedo. Luego, ha habido también mucho trabajo en la mesa de selección porque había granos maduros y otros verdes. La segunda fase ha ido mucho mejor, con las zonas altas y frescas menos afectadas por la sequía. No creo que sea una añada excepcional para vinos de larguísima guarda por el problema general de la baja acidez, lo que no quiere decir que no haya muy buenos vinos, y blancos maravillosos.